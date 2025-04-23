Уиткофф уже летит к Путину: стало известно, когда они встретятся

Это будет уже четвертая их встреча

В среду, 23 апреля, борт со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом, предположительно вылетел из Франции в Россию для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом свидетельствуют данные FlightRadar – ресурса, который отслеживает передвижения самолетов.

Между тем Axios со ссылкой на американского чиновника уже назвал предполагаемый день встречи посланника Трампа с главой РФ.

"Ожидается, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в пятницу", – говорится в публикации.

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила запланированный визит спецпосланника в Москву во время брифинга 22 апреля. Она сказала, что президент США Дональд Трамп во время разговора в Овальном кабинете лично поручил Уиткоффу продолжать переговоры с Россией.

Ожидаемая встреча Уиткоффа с российским президентом будет уже четвертой за последние два месяца. Как сообщалось, третья прошла в Санкт-Петербурге 11 апреля. Тогда стало известно, что с Путиным он обсуждал не только вопрос прекращения огня в Украине.

После общения Уиткоффа с российским диктатором президент Украины Владимир Зеленский отметил, что спецпосланник Трампа распространяет российские нарративы.

"Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он сознательно или бессознательно, я не знаю — распространяет российские нарративы", — подчеркнул украинский лидер.