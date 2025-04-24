О нем мечтал каждый в СССР: легендарные часы Montana продают за привлекательную сумму

Благодаря универсальному размеру часы будут подходить как мужчинам, так и женщинам

Montana — это культовые советские электронные часы 1980-х годов, которые стали настоящим символом эпохи благодаря своим характерным полифоническим мелодиям и ретро-дизайну. На украинском онлайн рынке появился такой лот.

Соответствующее объявление разместили на странице Facebook. Автор поста отметил, что это оригинальная версия, что сегодня встречается крайне редко.

Модель часов достаточно узнаваема: подсветка, будильник, секундомер и набор встроенных мелодий. Отличный внешний вид и прекрасно сохраненное состояние лишь подчеркивают исключительность Montana.

Цифровой дисплей – в характерных черном, синем и красном цветах. Корпус изготовлен из сочетания металла и прочного пластика. Кнопки на боковой панели позволяют точно настроить все настройки. Часы оснащены оригинальным браслетом, который также сохранился в отличном состоянии.

Размеры наручных ретро-часов: 37х40 мм, батарейка — новая, высококачественная швейцарская. В комплетацию входит оригинальная коробка с подушечкой для хранения.

За такую оригинальную вещь автор объявления просит 4 100 грн.

Этот аксессуар — не только средство для определения времени, но и ценный коллекционный объект для любителей ретроэлектроники и эстетики прошлого. Благодаря универсальному размеру часы будут подходить как мужчинам, так и женщинам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в продаже появился коллекционный кортик советской эпохи – настоящий раритет, который может стать ценным украшением для собирателей исторического холодного оружия или ценителей артефактов прошлого.