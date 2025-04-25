В мае бюджет получит 1 млрд грн по договору управления и перераспределения дивидендов по добыче газа на Сахалинском месторождении, - АРМА

Агентство по розыску активов отстояло доходы "Сахалинского месторождения" для государства

Государственный бюджет Украины получит значительные поступления благодаря работе Национального агентства по розыску и менеджменту активов. АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) отстояло право государства на получение 90% дохода от добычи газа на Сахалинском месторождении.

Как сообщает глава АРМА Елена Дума, уже в мае ожидается существенное пополнение государственного бюджета от перераспределения дивидендов и управления арестованными корпоративными правами на Сахалинском месторождении.

Верховный Суд Украины поставил точку в деле о законности выплаты дивидендов государству, подтвердив правовую позицию АРМА. Суд подчеркнул, что во время ареста владельцы акций имеют ограниченные права, а вопросы управления корпоративными правами принадлежат исключительно управляющему.

Что такое Сахалинское месторождение и почему оно так важно

Сахалинское месторождение является одним из крупнейших газодобывающих активов Украины. После восстановления специального разрешения в августе 2024 года добыча газа была возобновлена. Среднесуточный объем добычи достигает более 1,5 миллиона кубометров газа и продолжает расти.

Для обеспечения поступлений в бюджет АРМА провело масштабную подготовительную работу по сотрудничеству с управляющим – ПАО "Укрнафта". Агентство изменило условия договоров, инициировало правительственные решения, подало кассационную жалобу и защищало государственные интересы в судах.

Благодаря совместным усилиям АРМА и ПАО "Укрнафта" в 2024 году в государственный бюджет уже поступило 748 миллионов гривен. Предыдущие владельцы пытались через суд оспорить выплату доходов от прибыли по договору. В частности, компания JKX Ukraine BV инициировала судебный процесс, но Верховный Суд в марте 2025 года подтвердил законность действий АРМА и управляющего.

Проводится аудит для обеспечения дальнейших поступлений в государственный бюджет от деятельности Сахалинского месторождения. "Ожидаем миллиардное пополнение бюджета! АРМА – это экономическое оружие против врага", – подчеркнула глава Агентства Елена Дума.