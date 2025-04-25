Дело об уклонении Шабунина от службы: по данным СМИ, суд разрешил проверить местонахождение активиста с начала войны

Шабунин не состоял на службе, однако получал денежное довольствие

В ближайшее время главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину могут сообщить о подозрении по делу о фиктивной службе в армии. Об этом сообщают ТГ-каналы, отмечая, что шагом к этому является определение Печерского районного суда Киева от 24 апреля 2025 года.

По данным СМИ, в решении среди прочего говорится, что Шабунин долгое время уклонялся от исполнения служебных обязанностей, избегал пребывания в районах боевых действий и вместо службы в армии находился в Киеве.

В частности, с сентября 2022 по февраля 2023 Шабунин ежемесячно предоставлял командиру воинской части письма от руководства НАПК с просьбой отправить его в Киев.

"Воспользовавшись указанным, последний… не прибыл в подчинение ни одного структурного подразделения НАПК, в связи с чем каких-либо служебных задач в соответствии с полномочиями НАПК не выполнял, а занимался личными делами", — цитируют тг-каналы определение суда.

При этом Шабунин не сообщал командиру, что не выполняет никаких функций и задач в НАПК. А тот, несмотря на отсутствие активиста на службе, подписывал платежные сведения для выплаты Шабунину денежного довольствия, чем был нанесен ущерб госбюджету более чем на 224 тыс. грн.

Также командир безосновательно издавал приказы о командировке активиста в гуманитарные центры в Харькове и Николаеве. Хотя сведений о получении гуманитарной помощи нет.

Суд предоставил Государственному бюро расследований разрешение на получение информации о местонахождении Шабунина, начиная с 25 февраля 2022 года, по терминалам мобильной связи.

Напомним, ГБР подозревает комбата киевской терробороны, где фиктивно служил Шабунин и получал "боевые", в злоупотреблении служебным положением. В феврале командиру объявили о подозрении.

ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Ранее сообщалось, что экс-министр инфраструктуры Емельян раскритиковал антикоррупционную деятельность Шабунина.