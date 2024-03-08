Оказался уклонистом? ДБР открыло два дела в отношении активиста Шабунина (документ)

Уголовные производства были открыты еще в декабре 2023 года

Государственное бюро расследований (ДБР) открыло два дела по факту вероятной подделки документов и уклонения от военной службы главой "Центра противодействия коррупции" Виталием Шабуниным. В сети появились соответствующие документы.

Об этом сообщил военнослужащий и журналист Владимир Бойко. Подробности он изложил на странице Facebook.

Согласно документам, которые Бойко прикрепил к своему посту, эти два уголовных производства были открыты еще в декабре 2023 года: по ч.4 ст. 409 УК по факту уклонения солдатом Шабуниным от военной службы и по ч.1 ст. 358 УК Украины по факту возможного изготовления Шабуниным фальшивых документов, на основании которых он был прикомандирован в НАПК.

Бойко пишет, что второе дело связано с тем, что Шабунин предоставил в воинскую часть, где он к тому времени был зачислен на службу, несколько писем. Они, якобы, были подписаны руководством НАПК и содержали просьбу командира прикомандировать к ним солдата Шабунина.

Однако впоследствии стало известно, что никаких писем руководство НАПК никогда не направляло.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции опровергли информацию о том, что глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин откомандирован к ним для несения военной службы.

Следует отметить, что жена и дети антикоррупционера в 2022 году уехали в США и получают там соцпомощь как беженцы.

Кроме того, за время войны Шабунин уже успел поработать в киевском ТЦК, где получал зарплату. Об этом говорится в его ежегодной электронной декларации за 2022 год. Сколько времени Шабунин там работал не уточняется. Однако сказано, что во время войны он получил 402501 гривен зарплаты в воинской части А4076.

Ранее "Телеграф" писал, что в стране в рамках подготовки нового законопроекта о мобилизации продолжаются оживленные обсуждения относительно готовящихся ограничений для военнообязанных, уклоняющихся от призыва.