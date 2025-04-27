Жуткое ДТП случилось на недостроенной объездной дороге Житомира: сообщают о погибших (видео)

Легковушка получила серьезные повреждения

На трассе "Киев-Чоп" произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии, предположительно, могут быть жертвы.

Информация об этом появилась в одном из столичных Telegram-каналов. Там же опубликовали соответствующее видео, сделанное на трассе.

На кадрах видно, что посреди дороги стоит развернутая в сторону легковушка, которая получила в результате ДТП серьезные механические повреждения в передней части.

Автор ролика уточнил, что авария случилась на недостроенной объездной дороге Житомира. Он также отмечает, что, предположительно, в ДТП есть погибшие.

В комментариях под постом сообщают, что ДТП случилось 26 апреля. Стоит добавить, что официальной информации от полиции об этом происшествии нет.

Справка: ​объездная дорога Житомира — это инфраструктурный проект, который был предназначен для разгрузки транзитного транспорта с городских улиц. Ее строительство началось еще в 2018 году, однако до сих пор так и не было завершено.

Северная объездная дорога Житомира проходит вдоль трассы М-06 (Киев — Чоп) и предназначена для обхода города с севера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Полтавской области произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В результате происшествия погибли четыре человека, среди них несовершеннолетний. Известно, что за рулем микроавтобуса находился 65-летний водитель, в легковушке — 24-летний парень.