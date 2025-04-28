Зарплата зависит от ваших усилий: пенсионерам предлагают несложную работу
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Помимо удобного графика можно выбрать место работы
В Днепре открыта вакансия расклейщика объявлений. Она может подойти для пенсионеров, а также для студентов и людей с инвалидностью.
Работа не требует опыта или специальных навыков, а также предполагает гибкий график и возможность работать в своем районе. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.
Работодатель обещает:
- Заработная плата от 7 000 до 12 000 грн, в зависимости от объема проделанной работы.
- График – полная или неполная занятость, с возможностью индивидуального согласования.
- Выплаты: несколько раз в неделю.
- Работать можно в пределах вашего района, что обеспечивает удобство и комфорт.
"Оплата за работу будет сдельной и будет зависеть от объема проделанной работы. Чем больше объявлений вы сможете поклеить, тем больше денег вы получите", — говорится в объявлении.
Определенных требований к кандидатам нет. Как отмечают в компании, работа не требует особых навыков и проста.
Напоминаем, что в Днепре ищут уборщицу бомбоубежищ. Работодатель обещает "белую" конкурентную зарплату и приятный дружеский коллектив.
Основными обязанностями в этой должности являются:
- организация и контроль за выполнением работ по поддержанию помещения в надлежащем состоянии;
- обеспечение сохранности имущества и поддержка его в исправном состоянии;
- уход за чистотой в помещениях бомбоубежища.
Автор объявления также указала, что желаемый, но не обязательный опыт работы на аналогичной должности. Важно желание работать и ответственность.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пенсионерам предлагают интересную работу с оплатой 1500 грн/день. Вакансии открыты на Контрактовой, Крещатике, Березняках.