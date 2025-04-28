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Зарплата зависит от ваших усилий: пенсионерам предлагают несложную работу

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Вакансия Новость обновлена 28 апреля 2025, 13:16
Вакансия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Помимо удобного графика можно выбрать место работы

В Днепре открыта вакансия расклейщика объявлений. Она может подойти для пенсионеров, а также для студентов и людей с инвалидностью.

Работа не требует опыта или специальных навыков, а также предполагает гибкий график и возможность работать в своем районе. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных сайтов поиска работы.

Работодатель обещает:

  • Заработная плата от 7 000 до 12 000 грн, в зависимости от объема проделанной работы.
  • График – полная или неполная занятость, с возможностью индивидуального согласования.
  • Выплаты: несколько раз в неделю.
  • Работать можно в пределах вашего района, что обеспечивает удобство и комфорт.

"Оплата за работу будет сдельной и будет зависеть от объема проделанной работы. Чем больше объявлений вы сможете поклеить, тем больше денег вы получите", — говорится в объявлении.

Определенных требований к кандидатам нет. Как отмечают в компании, работа не требует особых навыков и проста.

Напоминаем, что в Днепре ищут уборщицу бомбоубежищ. Работодатель обещает "белую" конкурентную зарплату и приятный дружеский коллектив.

Основными обязанностями в этой должности являются:

  • организация и контроль за выполнением работ по поддержанию помещения в надлежащем состоянии;
  • обеспечение сохранности имущества и поддержка его в исправном состоянии;
  • уход за чистотой в помещениях бомбоубежища.

Автор объявления также указала, что желаемый, но не обязательный опыт работы на аналогичной должности. Важно желание работать и ответственность.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве пенсионерам предлагают интересную работу с оплатой 1500 грн/день. Вакансии открыты на Контрактовой, Крещатике, Березняках.

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#Пенсионеры #Робота #Вакансии