Соглашение Украины и США по ископаемым может сорваться? Подробности от СМИ и первые оценки

Споры о соглашении возникли не вовремя

Подписание стратегического соглашения между Украиной и США об инвестициях в добычу полезных ископаемых может не состояться из-за разногласий между сторонами. Документ, предусматривающий создание совместного фонда для привлечения средств в горнодобывающий сектор Украины, вызвал возражения со стороны Вашингтона из-за якобы попытки Киева изменить согласованные условия.

Об этом сообщает Financiial Times со ссылкой на информированные источники в правительствах обеих стран. Как отмечается, первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко прибыла в Вашингтон для подписания соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом. Впрочем, американская сторона неожиданно потребовала одновременно подписать не только рамочное соглашение, но и исполнительный договор о самом фонде – документе, который, по украинскому законодательству, должен пройти ратификацию в Верховной Раде.

Представители США заявили, что Киев пытается пересмотреть ранее согласованные положения, которые якобы вредят прозрачности соглашения. В то же время украинские чиновники настаивают: подписание двух документов в один день юридически не возможно. Один из украинских чиновников назвал шансы на подписание рамочного соглашения "пятьдесят на пятьдесят".

Несмотря на напряжение, о котором пишут СМИ, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил в телемарафоне, что соглашение могут подписать уже в течение 24 часов.

Главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко положительно оценил новую редакцию соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых. По его словам, документ уже выглядит вполне приемлемым, хотя окончательные выводы можно будет сделать только после полного ознакомления с текстом.

"Еще нужно читать документ, но сейчас — уважуха и респект нашей переговорной команде, реально. Ключевые вещи, которые вызвали у меня несогласие и возражения — из нее вычистили. Я в своих ожиданиях был готов к тому, что некоторые детали останутся — но и их убрали. И это очень хорошо", — дописал журналист.

Также он отметил, что структура соглашения позволяет считать, что Соединенные Штаты не откажутся от дальнейшей военной поддержки Украины, даже в форме продажи вооружения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала окончательный вариант ключевого соглашения с США по недропользованию. По его словам, процесс затягивается уже как минимум на три недели, и он ожидает, что документ будет подписан "быстрее".