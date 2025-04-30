Путин не откажется от Украины даже при мирном соглашении

Американский эксперт считает, что даже отказ Украины от НАТО и мирное соглашения не удовлетворят амбиции Кремля

Даже в том случае, если будет достигнуто мирное соглашение, российский президент Владимир Путин не "откажется от Украины". И если вопрос о членстве в НАТО не будет рассмотрен, это все равно не удовлетворит кремлевского главу.

Такое мнение выразил эксперт по геополитике из Корнелльского университета Брин Розенфельд в комментарии для Newsweek. Об этом пишет американская газета MiamiHerald.

"Даже если Украина будет вынуждена уступить значительную территорию, оставшееся украинское государство будет более европейским по своей ориентации, более антироссийским и более решительным в построении функционирующих демократических институтов", — полагает Розенфельд.

Кроме того, если вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет положительно рассмотрен, как считает эксперт, Путин все равно не будет доволен. Речь идет о том, что направление, в котором украинцы хотят, чтобы пошло их государство, явно является неприемлемым для президента РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Россия срывает перемирие, на котором настаивают США. Переговоры зашли в тупик и теперь требуют личного контакта между Путиным и Дональдом Трампом. В Белом доме все больше разочарованы отсутствием прогресса.