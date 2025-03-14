Зеленский рассказал, на каком этапе Соглашения США о полезных ископаемых с Украиной и Россией

Соглашение должно быть ратифицировано Верховной Радой

Соглашение между Украиной и США по поводу полезных ископаемых остается в силе, работа над ним продолжается. Эта договоренность предполагает создание инвестиционного фонда и гарантии безопасности.

О процессе разработки документа сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент "Телеграфа". Он подчеркнул, что процесс переговоров с американской стороной происходит поэтапно, формируется следующий уровень договоренностей.

По словам Зеленского, соглашение с США включает два этапа: рамочную договоренность и более детальное соглашение, которое должно содержать конкретные показатели и пройти ратификацию в Верховной Раде Украины.

"Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась. Первое — рамочное соглашение, подписание, далее определяем команды, работающие над предметным вторым соглашением. Оно будет подана на ратификацию в украинский парламент", – заявил украинский лидер.

Говоря о заявлении россиян, в котором те предложили Трампу альтернативное соглашение по ресурсам с оккупированных территорий Украины, Зеленский выразил сомнение в его реалистичности. Он подчеркнул, что Россия является одной из самых богатых по природным ресурсам стран, но не развивает глубокую добычу, потому что у них нет сил, технологий или желания.

"Я думаю, что Путин просто так сказал. Ну, так сказал: "Так и мы готовы". Ну, в принципе, а почему нет? Это не значит, что они что-то будут делать. Кстати, многие европейцы сначала, я помню, тоже воспринимали это, когда человек говорит: "Да нет, я не собираюсь идти полномасштабной войной". Они воспринимали, что если так говорят, значит, так оно и есть. А потом они поняли Путина больше. То, что он говорит, часто расходится с реальными действиями", – добавил Зеленский.

Напомним, 26 февраля был обнародован полный текст "Соглашения о ископаемых" между Киевом и Вашингтоном. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, а также содержит положения по безопасности. Как указано в тексте, эта договоренность станет частью более широкой системы гарантий безопасности.

Ранее издание NBC сообщало, что российские чиновники предложили США соглашение о полезных ископаемых на временно оккупированных территориях Украины. Речь шла о возможности предоставления Вашингтону доступа к ресурсам в Донецкой и Запорожской областях, которые находятся под контролем Москвы. По данным издания, администрация Трампа не взяла на себя обязательство заключать такое соглашение, но и не исключила его из обсуждения.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что США и Россия уже могли согласовать условия Путина по поводу перемирия.