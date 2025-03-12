Соглашение об ископаемых и прекращении огня в Украине: что говорят букмекеры после переговоров в Джидде

Наибольший прирост показали шансы, что Украина и США в марте подпишут соглашение о ископаемых

На фоне переговоров делегаций Украины и Соединенных Штатов 11 марта в Саудовской Аравии букмекеры значительно увеличили шансы подписания соглашения о ископаемых между Киевом и Вашингтоном. Также увеличились шансы на паузу в боевых действиях в Украине и прекращение войны.

Об этом свидетельствуют данные букмекерского сервиса Polymarket по состоянию на вечер 11 марта. В частности, букмекеры увеличили шансы на следующие события:

Подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной в марте: выросли до 78% (+40%);

Пауза в боевых действиях в Украине уже в 2025 году: выросли до 77% (+14%);

Окончание войны в Украине к Пасхе (20 апреля 2025 г.): выросли до 43% (+20%).

Напомним, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон по завершении переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.

Отметим, что президент США Дональд Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня. По его словам, он и его администрация намерены встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. В России на этот счет уже устроили истерику. Там заявили, что Москва не рассматривает возможность временного прекращения огня, заявив, что это лишь якобы поможет Украине перегруппироваться. В Кремле убеждены, что Вашингтон использует эту инициативу в качестве повода для продолжения поставок оружия Киеву.