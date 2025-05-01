Один травмирует, другой лечит: в Украине нашли "двойника" боксера Усика (видео)

Пользователи сети обратили внимание на совпадение

Врач-травматолог в Первомайске Николаевской области имеет такое же имя, как известный на весь мир боксер Александр Усик. Но есть существенная разница.

Посетители больницы обратили на это внимание. Соответствующее видео распространяют в соцсетях.

Шутка состоит в том, что врач имеет то же имя, что и известный украинский боксер Александр Усик, создавая ироническую ситуацию, когда боксер вызывает травмы своему сопернику на ринге имеет тезку-травматолога, лечащего травмы. Интересно, что отчество у врача "Юрьевич", а у боксера "Александрович", то есть это простое совпадение.

Врач работает в Первомайской центральной районной больнице. Является членом комиссии ВЛК.

Комментаторы под постом шутят о том, что врач является "прикрытием" для боксера, и что "один травмирует, другой лечит" – обыгрывая это забавное совпадение.

Боксер Александр Усик — что известно

Александр Усик — украинский профессиональный боксер, чемпион Олимпийских игр, абсолютный чемпион в тяжелом весе и чемпион мира в тяжелом весе. Родился 17 января 1987 года в Симферополе, Крым. Окончил Львовский государственный университет физической культуры. Он женат и имеет детей. Усик известен своей верой, патриотизмом и активной поддержкой Украины.

Усик завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В 2018 году стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, получив все четыре основных титула (WBA, WBC, IBF, WBO).

В 2021 году перешел в тяжелый вес и победил Энтони Джошуа, завоевав титулы WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

В 2022 году он подтвердил свое преимущество, снова победив Джошуа в реванше.

В ночь на 19 мая 2024 года в Эр-Рияде состоялся исторический поединок между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Бой длился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей (115–112, 113–114, 114–113). В девятом раунде украинец отправил Фьюри в нокдаун. Эта победа сделала Усика первым боксером в XXI веке, объединившим все четыре главных титула (WBA, WBC, IBF, WBO) в тяжелом весе.

21 декабря 2024 г. состоялся реванш, который также прошел в Саудовской Аравии. Усик снова одержал победу, на этот раз единогласным решением судей со счетом 116-112. Украинец доминировал в поздних раундах, демонстрируя точность и выносливость, тогда как Фьюри выглядел уставшим.

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