Один травмує, інший лікує: в Україні знайшли "двійника" боксера Усика (відео)

Користувачі мережі звернули увагу на збіг

Лікар-травматолог у Первомайську Миколаївської області має таке ж ім'я, як і відомий на весь світ боксер Олександр Усик. Але є суттєва різниця.

Відвідувачі лікарні звернули на це увагу. Відповідне відео поширюють у соцмережах.

Жарт полягає в тому, що лікар має те саме ім'я, що й відомий український боксер Олександр Усик, створюючи іронічну ситуацію, коли боксер спричиняє травми своєму супернику на рингу має тезку-травматолога, який лікує травми. Цікаво, що по батькові у лікаря "Юрійович", а у боксера "Олександрович", тобто це простий збіг.

Лікар працює у Первомайській центральній районній лікарні. Є членом комісії ВЛК.

Коментатори під дописом жартують про те, що лікар є "прикриттям" для боксера, і що "один травмує, інший лікує" – обігруючи цей кумедний збіг.

Боксер Олександр Усик — що відомо

Олександр Усик — український професійний боксер, чемпіон Олімпійських ігор, абсолютний чемпіон у важкій вазі та чемпіон світу у надважкій вазі. Він народився 17 січня 1987 року в Сімферополі, Крим. Закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Він одружений і має дітей. Усик відомий своєю вірою, патріотизмом і активною підтримкою України.

Усик здобув золоту медаль на Олімпіаді 2012 року в Лондоні. У 2018 році став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, здобувши всі чотири основні титули (WBA, WBC, IBF, WBO).

У 2021 році перейшов у надважку вагу та переміг Ентоні Джошуа, завоювавши титули WBA (Super), IBF, WBO та IBO.

У 2022 році він підтвердив свою перевагу, знову перемігши Джошуа в реванші.

У ніч на 19 травня 2024 року в Ер-Ріяді відбувся історичний поєдинок між Усиком і Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика роздільним рішенням суддів (115–112, 113–114, 114–113). У дев’ятому раунді українець відправив Ф’юрі в нокдаун. Ця перемога зробила Усика першим боксером у XXI столітті, який об’єднав усі чотири головні титули (WBA, WBC, IBF, WBO) у надважкій вазі.

21 грудня 2024 року відбувся реванш, який також пройшов у Саудівській Аравії. Усик знову здобув перемогу, цього разу одноголосним рішенням суддів з рахунком 116–112. Українець домінував у пізніх раундах, демонструючи точність і витривалість, тоді як Ф’юрі виглядав втомленим

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