Неожиданный попутчик: под авто в Одессе заметили ползучего "шпиона" (видео)

С потеплением в Украине пресмыкающиеся становятся все более активными

В Одессе произошел необычный инцидент, когда в машину, двигавшуюся по улицам города, попала змея. Событие было зафиксировано на видео и мгновенно распространилось в социальных сетях.

Кадры показали в местном паблике. На записи видна лишь нижняя часть автомобиля, под которым и находится гадюка, пытающаяся забраться в машину.

Этот инцидент привлек внимание одесситов, поскольку такие ситуации достаточно редки и неожиданны. Змея, очевидно, оказалась под машиной случайно, ища укрытия. Видео вызвало удивление и беспокойство среди украинцев, поскольку с потеплением пресмыкающиеся становятся более активными и могут попадать в разные тайники, в том числе автомобили.

Скриншот реакций под оригинальным видео

Несмотря на то, что комментарии были закрыты, обсуждение инцидента, вероятно, продолжается среди одесситов. Инцидент с необычным "пассажиром" стал еще одним поводом к размышлению об опасности встреч с гадюками в городских условиях. Такая ситуация напоминает о важности внимательности при движении и сохранении осторожности, ведь пресмыкающиеся могут появляться даже в самых непредсказуемых местах.

Ранее "Телеграф" сообщал, как избежать опасной встречи со змеей у своего дома и не пострадать от ее укуса. Для этого следует придерживаться нескольких простых советов. Мы подготовили 7 важных рекомендаций.