Открыт более 120 лет: что предлагает Национальный художественный музей сегодня и сколько это стоит
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Расположенный в изысканном неоклассическом здании в центре Киева, музей не только хранит национальное культурное наследие, но и активно популяризирует его через выставки, лекции и мастер-классы.
Национальный художественный музей Украины — одно из самых выдающихся культурных учреждений страны, которое сохраняет и популяризирует богатство украинского и мирового искусства. Музей является настоящим центром художественной жизни, где каждый посетитель может погрузиться в мир живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.
Музей расположен на улице Михаила Грушевского, 6, в самом сердце Печерского района Киева, недалеко от станции метро "Майдан Незалежности". Это здание является памятником архитектуры национального значения и охраняется государством.
История музея
История Национального художественного музея Украины начинается во второй половине XIX века. Его основание было связано с желанием сохранить национальное культурное наследие и представить украинское искусство на мировой арене. На протяжении своего существования музей неоднократно менял свое название, местоположение и экспозиции, но всегда оставался центром сохранения и развития художественных традиций.
Архитектура Национального художественного музея Украины
Здание, в котором находится Национальный художественный музей Украины, является настоящим шедевром архитектуры Киева, выполненным в изысканном стиле неоклассицизма. Ее возведение продолжалось с 1897 по 1900 год. Идею и первоначальный проект разработал московский архитектор Петр Бойцов, а киевский мастер Владислав Городецкий усовершенствовал ее и осуществлял надзор за строительством.
Финансировали строительство музея посредством значительных пожертвований меценатов, среди которых особое место занимала семья Терещенко, а также через поддержку правительственных структур. Общая сумма расходов составила 249 тысяч рублей.
Фасад здания украшен изысканной скульптурной декорацией, созданной в мастерской известного скульптора Элио Саля. Общая площадь музея составляет около 2500 квадратных метров, здание имеет два этажа над землей и два подземных уровня.
Коллекции музея
Коллекция Национального художественного музея насчитывает более 40 тысяч экспонатов, среди которых — работы выдающихся украинских художников, а также шедевры мирового искусства. Особое внимание привлекают:
- Украинская живопись – от иконописи до современного искусства;
- Графика и скульптура – работы мастеров разных эпох;
- Декоративно-прикладное искусство – вышивка, керамика, народные ремесла.
Национальный художественный музей Украины играет важную роль в сохранении национальной идентичности и культурного наследия. Он способствует развитию художественного образования, проводит выставки, лекции, мастер-классы, помогающие популяризировать украинское искусство среди широкой аудитории.
Посещение музея
Музей открыт для посетителей в пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 до 18:00. Постоянная экспозиция музея временно не работает с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности. Вместо этого гостям предлагают посетить выставочные проекты NAMU.
Полный билет стоит 150 грн, льготный (школьники, студенты, пенсионеры) — 100 грн. Для военных вход бесплатный.
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