Музей Булгакова находится на Андреевском спуске, 13

Михаил Булгаков – одна из самых загадочных и талантливых фигур литературы 20 века, однако он признан украинофобом. Писатель был сторонником русского монархизма, но родился и жил в Киеве, на Андреевском спуске, 13. Там же и жили герои его произведений — Турбины.

Там находится музей Булгакова, который, по мнению комиссии Института нацпамяти, должен быть закрыт. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит здание писателя изнутри сейчас.

Это здание стало прототипом дома Турбиных в романе "Белая гвардия". Внешне он выглядит как типичное киевское сооружение конца XIX века: двухэтажное здание с белыми стенами и темно-зелеными ставнями. Внутри сохранена оригинальная мебель и предметы, которые принадлежали Булгакову и его семье.

Сегодня в доме находится музей Михаила Булгакова, где можно увидеть уникальные экспонаты, рукописи, личные вещи писателя. На фасаде здания находится табличка-барельеф с подписью "В этом доме в 1906-1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель", а также лицо писателя, покрытое красной краской.

Рядом с домом находится бронзовый памятник Михаилу Булгакову. Сейчас он заложен мешками с песком.

Дом Булгакова изнутри

Первый зал музея – это гостиная Булгаковых. Первая ее часть оформлена в "камуфляжном" стиле и посвящена событиям, которые определили судьбу украинской государственности в 1917-1920 годах.

В светлой части зала представлена история семьи Булгаковых, рассказанная через семейные архивы и предметы обихода. Здесь сохранилась старая печь, на которой члены семьи, как и их литературные прототипы Турбины, иногда обменивались записками. В музее в шутку называют это "семейным чатом".

Одна из стен украшена цитатами из произведений Булгакова, отражающих ключевые исторические события того периода. На противоположной стороне представлены отрывки из писем его матери Варвары Булгаковой, которая пережила многочисленные изменения власти в Киеве в 1918–1919 годах. В своих посланиях к детям она описывала сложные условия жизни, нехватку пищи и дров, а также признавалась, что вынуждена продавать личные вещи, чтобы обеспечить себя самым необходимым.

Оригинальный столик семьи Булгаковых остался в их доме. На нем лежат деньги, которые ходили в то время.

Следующая комната – небольшое помещение, которое в 1918–1919 годах служило врачебным кабинетом Михаила Булгакова. Здесь посетители узнают период его жизни, когда он занимался медициной, принимая пациентов и сочетая врачебную практику с писательской деятельностью.

Далее выставка переходит в зал под названием "Сила женщин". Когда-то в этой комнате жили сестры Булгакова, а в советское время, когда дом был превращен в коммунальное жилье, здесь жила Инна Кончаковская (в девичестве Листовода) – дочь бывшего владельца дома на Андреевском спуске.

Интересная деталь дома Булгакова – переход из комнаты в комнату через шкаф. Такой проход символизировал перемещение из "хорошей" квартиры в "нехорошую" и обратно. "Хорошей" считалась киевская квартира Булгаковых, где жили и литературные Турбины, а "нехорошей" – московское жилище писателя, которое он описал в Мастере и Маргарите.

Последняя комната музея – это столовая. В центре стоит стол, покрытый камуфляжной сеткой. Ее плели сотрудники музея. Какое-то время в комнате жила мать писателя, а в 1918-1919 годах там жил сам Булгаков с женой. Здесь также поселился Алексей Турбин – герой произведения.

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