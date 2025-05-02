Відкритий понад 120 років: що пропонує Національний художній музей сьогодні та скільки це коштує
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Розташований у вишуканій неокласичній будівлі в центрі Києва, музей не лише зберігає національну культурну спадщину, але й активно популяризує її через виставки, лекції та майстер-класи
Національний художній музей України — це одна з найвизначніших культурних установ країни, яка зберігає та популяризує багатство українського і світового мистецтва. Музей є справжнім осередком мистецького життя, де кожен відвідувач може зануритися у світ живопису, скульптури, графіки та декоративно-ужиткового мистецтва.
Музей розташований на вулиці Михайла Грушевського, 6, у самому серці Печерського району Києва, неподалік від станції метро "Майдан Незалежності". Ця споруда є пам’яткою архітектури національного значення та охороняється державою.
Історія музею
Історія Національного художнього музею України починається у другій половині XIX століття. Його заснування було пов’язане з бажанням зберегти національну культурну спадщину та представити українське мистецтво на світовій арені. Протягом свого існування музей неодноразово змінював свою назву, місце розташування та експозиції, але завжди залишався центром збереження і розвитку мистецьких традицій.
Архітектура Національного художнього музею України
Будівля, у якій розміщено Національний художній музей України, є справжнім шедевром архітектури Києва, виконаним у вишуканому стилі неокласицизму. Її зведення тривало з 1897 по 1900 рік. Ідею та первинний проєкт розробив московський архітектор Петро Бойцов, а київський майстер Владислав Городецький вдосконалив та здійснив нагляд за будівництвом.
Фінансування будівництва музею здійснювалося коштом значних пожертв меценатів, серед яких особливе місце посідала родина Терещенків, а також підтримки урядових структур. Загальна сума витрат склала 249 тисяч карбованців.
Фасад будівлі прикрашений вишуканою скульптурною декорацією, створеною у майстерні відомого скульптора Еліо Саля. Загальна площа музею становить близько 2500 квадратних метрів, він має два поверхи над землею і два підземні рівні.
Колекції музею
Колекція Національного художнього музею налічує понад 40 тисяч експонатів, серед яких — роботи видатних українських художників, а також шедеври світового мистецтва. Особливу увагу привертають:
- Український живопис — від іконопису до сучасного мистецтва;
- Графіка та скульптура — роботи майстрів різних епох;
- Декоративно-ужиткове мистецтво — вишивка, кераміка, народні ремесла.
Національний художній музей України виконує важливу роль у збереженні національної ідентичності та культурної спадщини. Він сприяє розвитку мистецької освіти, проводить виставки, лекції, майстер-класи, що допомагають популяризувати українське мистецтво серед широкої аудиторії.
Відвідування музею
Музей відкритий для відвідувачів у п’ятницю, суботу та неділю з 12:00 до 18:00. Постійна експозиція музею тимчасово не працює з 24 лютого 2022 року з міркувань безпеки. Натомість гостям пропонують відвідати виставкові проєкти NAMU.
Повний квиток коштує 150 грн, пільговий (школярі, студенти, пенсіонери) – 100 грн. Військові мають безплатний вхід.
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