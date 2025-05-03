В Тернополе продают квартиру за $15 тысяч, как в Pinterest. Есть нюансы (фото)

Жилье продают в новостройке

Сейчас в Украине достаточно высокие цены на недвижимость, однако на рынке есть и бюджетные предложения. Так, например, в Ужгороде продают квартиру за 15 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные из портала поиска жилья. Однако в этой квартире есть нюанс, сейчас она не находится в жилом состоянии.

Как видно на опубликованных фото, квартира не имеет ни ремонта, ни мебели, практически голая. Однако, если вкладываться в ремонт, можно получить неплохую мансардную квартиру, как из Pinterest, с отличным видом.

В объявлении указано, что помещение продается как с возможностью сделать квартиру, так и офис и т.д. Жилье имеет смежный санузел и расположено на 8 этаже в Тернополе. В доме есть лифт, поэтому не придется преодолевать восемь этажей пешком. Квартиру продают в новостройке и она еще ни разу не заселялась.

Общая площадь жилья составляет 34 м/кв, а в кухне 15 м/кв. Это однокомнатная квартира, которую можно разделить на два отдельных помещения. Однако пока в квартире не проведены коммуникации, то есть она нуждается в капитальном ремонте.

Напомним, что в Одессе можно купить смарт квартиру всего за $7 тысяч, однако есть несколько нюансов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость аренды квартир в Киеве достигла новых рекордов. Уже известно сколько придется заплатить за жилье в столице теперь.