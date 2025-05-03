Побалуйте себя клубникой: где найти ягоды по самой выгодной цене
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Мы проанализировали 5 популярных сетей и информацию Минфина
Сезон клубники постепенно набирает обороты и на полках супермаркетов уже появляются первые партии этой любимой ягоды. В мае цены остаются высокими, но разница между торговыми сетями существенна.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о том, сколько сейчас стоит клубника в Украине и где самая дешевая.
По данным Минфина, средняя стоимость клубники в апреле 2025 составила 299 грн за килограмм. Такая цена подтверждает рост спроса на любимую сезонную ягоду.
Проанализируем также предложения пяти крупных украинских супермаркетов.
"VARUS"
- Клубника весовая — 239 грн/кг. Это акционное предложение, а предыдущая цена — 299 грн/кг)
Это одна из самых низких цен на рынке, однако предложение ограничено.
"Сильпо"
Фермерская клубника (весовая)
- 29,90 грн за 100 г
- Эквивалентно 299 грн за 1 кг
Обычная клубника (весовая)
- 28,77 грн за 100 г
- Эквивалентно 287,70 грн за 1 кг
Клубника фасованная (250 г)
- 149 грн за упаковку
- Эквивалентно 596 грн за 1 кг
Клубника фасованная (500 г) со скидкой
- 224,10 грн за упаковку (вместо 249 грн)
- Эквивалентно 448,20 грн за 1 кг
Итак, в "Сильпо" среди всего ассортимента наиболее доступна обычная весовая клубника. В то же время, фасованные варианты существенно дороже, особенно в мелкой таре. Среднее значение для представленных вариантов составляет около 407,73 грн/кг.
"METRO"
Клубника Flora в упаковке 500 г стоит 169,88 грн с НДС (339,76 грн за килограмм).
Этот вариант выгоден среди фасованных предложений, особенно для большого семейного потребления. Однако продукт в настоящее время недоступен в некоторых торговых точках.
"Фора"
В этой сети мупермаркетов упаковка весом 250 г стоит 119,90 грн, что эквивалентно 479,60 грн за килограмм. Это средний ценовой сегмент среди фасованных ягод, который уступает акционным предложениям, но выглядит выгоднее некоторых вариантов в мелкой таре в других сетях.
"Новус"
Здесь представлены сразу несколько вариантов фасованной клубники, однако ее пока нет в наличии. Вот сколько она стоила:
Клубника свежая, 250 г — 99,99 грн
- Эквивалентно 399,96 грн/кг
Клубника, 500 г — 199,00 грн
- Эквивалентно 398,00 грн/кг
Цены в "Новусе" держатся на среднем уровне для фасованной продукции. Оба варианта почти идентичны по перерасчету на килограмм, а значит, выгодность будет выбираться в зависимости от объема нужной покупки.
Выводы
Дешевую весовую клубнику предлагает "VARUS" за 239 грн/кг. В "Сильпо" цена на обычную весовую клубнику составляет 287,70 грн/кг, а фасованные варианты значительно дороже. В "METRO" и "Новусе" цены варьируются от 398 до 479,60 грн/кг в зависимости от упаковки.
Актуальная средняя цена клубники в супермаркетах составляет около 398,58 грн/кг, что почти на 100 грн выше средней цены в апреле по данным Минфина.
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