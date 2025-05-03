Побалуйте себя клубникой: где найти ягоды по самой выгодной цене

Мы проанализировали 5 популярных сетей и информацию Минфина

Сезон клубники постепенно набирает обороты и на полках супермаркетов уже появляются первые партии этой любимой ягоды. В мае цены остаются высокими, но разница между торговыми сетями существенна.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о том, сколько сейчас стоит клубника в Украине и где самая дешевая.

По данным Минфина, средняя стоимость клубники в апреле 2025 составила 299 грн за килограмм. Такая цена подтверждает рост спроса на любимую сезонную ягоду.

Проанализируем также предложения пяти крупных украинских супермаркетов.

"VARUS"

Клубника весовая — 239 грн/кг. Это акционное предложение, а предыдущая цена — 299 грн/кг)

Это одна из самых низких цен на рынке, однако предложение ограничено.

"Сильпо"

Фермерская клубника (весовая)

29,90 грн за 100 г

Эквивалентно 299 грн за 1 кг

Обычная клубника (весовая)

28,77 грн за 100 г

Эквивалентно 287,70 грн за 1 кг

Клубника фасованная (250 г)

149 грн за упаковку

Эквивалентно 596 грн за 1 кг

Клубника фасованная (500 г) со скидкой

224,10 грн за упаковку (вместо 249 грн)

Эквивалентно 448,20 грн за 1 кг

Итак, в "Сильпо" среди всего ассортимента наиболее доступна обычная весовая клубника. В то же время, фасованные варианты существенно дороже, особенно в мелкой таре. Среднее значение для представленных вариантов составляет около 407,73 грн/кг.

"METRO"

Клубника Flora в упаковке 500 г стоит 169,88 грн с НДС (339,76 грн за килограмм).

Этот вариант выгоден среди фасованных предложений, особенно для большого семейного потребления. Однако продукт в настоящее время недоступен в некоторых торговых точках.

"Фора"

В этой сети мупермаркетов упаковка весом 250 г стоит 119,90 грн, что эквивалентно 479,60 грн за килограмм. Это средний ценовой сегмент среди фасованных ягод, который уступает акционным предложениям, но выглядит выгоднее некоторых вариантов в мелкой таре в других сетях.

"Новус"

Здесь представлены сразу несколько вариантов фасованной клубники, однако ее пока нет в наличии. Вот сколько она стоила:

Клубника свежая, 250 г — 99,99 грн

Эквивалентно 399,96 грн/кг

Клубника, 500 г — 199,00 грн

Эквивалентно 398,00 грн/кг

Цены в "Новусе" держатся на среднем уровне для фасованной продукции. Оба варианта почти идентичны по перерасчету на килограмм, а значит, выгодность будет выбираться в зависимости от объема нужной покупки.

Выводы

Дешевую весовую клубнику предлагает "VARUS" за 239 грн/кг. В "Сильпо" цена на обычную весовую клубнику составляет 287,70 грн/кг, а фасованные варианты значительно дороже. В "METRO" и "Новусе" цены варьируются от 398 до 479,60 грн/кг в зависимости от упаковки.

Актуальная средняя цена клубники в супермаркетах составляет около 398,58 грн/кг, что почти на 100 грн выше средней цены в апреле по данным Минфина.

Ранее Телеграф сообщал, что огурцы на украинском рынке стремительно дешевеют. За последнюю неделю их цена упала на 42%, что делает сезонные овощи еще более доступными для потребителей. Мы посчитали, во сколько обойдется приготовление классического летнего салата, в который входят не только огурцы, но и помидоры, лук репчатый и зеленый лук.