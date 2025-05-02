В Украине появились первые новенькие плацкартные вагоны. Как выглядят и какой с ними нюанс (фото)

У них есть даже кондиционеры

В первые за историю независимой Украины "Укрзализныця" получила 6 новых плацкартных вагонов отечественного производства. Они будут добавлены в состав поезда Львов – Харьков, Краматорск.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Также планируется капитальный ремонт 59 вагонов в 2025 году, 37 из которых будут плацкартными.

""Укрзализныця" пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Это первая в истории независимой Украины закупка именно плацкартных вагонов", — говорится в сообщении.

Компания уже опубликовала фото новых вагонов, где видны поразительные отличия от старых. Самым первым бросается в глаза цвет интерьера, теперь все в бежевых тонах. К поезду 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск будет добавлено 6 плацкартных вагонов, однако в продаже есть билеты только на люкс и купе.

Что имеют новые плацкартные вагоны:

Увеличено место для хранения сумок у нижних полок и под ними. Появился подвесной столик для верхних полок , где увеличили место так, что теперь можно сидеть.

, где увеличили место так, что теперь можно сидеть. Обивка сидений бежевая, как и сам салон вагона. К тому же улучшено управляемое освещение салона.

Улучшена навигация для людей с нарушениями зрения: контрастная маркировка выделяет ручки, поручни и другие элементы взаимодействия в вагоне, навигация шрифтом Брайля расположена на рекомендованной людьми с нарушениями зрения высоте, а нумерация мест дополнительно продублирована объемной печатью.

Появились у каждого места розетки с USB и Type-С, а также 3-режимные индивидуальные светильники.

Появились кондиционеры, вакуумные туалеты и пеленальные столики в каждом вагоне.

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