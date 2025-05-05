Обстрел Конотопа: россияне уничтожили инфраструктурный объект и пытались убить спасателей

Обошлось без пострадавших, несмотря на попытки россиян убить как можно больше людей

Российские оккупанты в ночь на 5 мая обстреляли баллистическими ракетами Конотоп в Сумской области. Кроме баллистики, враг применил ударные дроны, в результате атаки был уничтожен инфраструктурный объект в городе.

Об этом написал городской голова Конотопа Артем Семенихин. По его словам, враг бил по объекту с интервалами, чтобы помимо разрушений попытаться убить спасателей, ликвидирующих последствия.

"Атака была комбинированной с применением более десятка шахедов и двух баллистических ракет. Кацапы били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные твари", — говорится в сообщении.

Семенихин добавил, что обошлось без пострадавших и пообещал, что все будет восстановлено, причем за российские деньги. Ликвидация последствий атаки начнется с самого утра.

"Завтра утром будет работать выездной штаб по ликвидации последствий прилетов. Все, у кого жилье получило повреждение — сможете обратиться за помощью", — добавил он.

Напомним, что в ночь со 2 на 3 мая россияне еще раз продолжили терроризировать мирное население Украины атакой беспилотников — взрывы слышали в Харькове, там ранены почти 50 человек. Также громко было в Николаеве, а под утро – в Киеве.

4 мая оккупанты атаковали беспилотниками Киев. В результате налета был поврежден ряд жилых зданий и гражданских инфраструктурных объектов. Есть пострадавшие от российского нападения, в том числе двое детей.