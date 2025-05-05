Обстріл Конотопа: росіяни знищили інфраструктурний об'єкт та намагалися вбити рятувальників

Обійшлося без постраждалих, попри спроби росіян вбити якнайбільше людей

Російські окупанти в ніч на 5 травня обстріляли балістичними ракетами Конотоп в Сумській області. Окрім балістики, ворог застосував ударні дрони, внаслідок атаки було знищено інфраструктурний об'єкт у місті.

Про це написав міський голова Конотопа Артем Семеніхін. За його словами, ворог бив по об'єкту з інтервалами, щоб окрім руйнувань спробувати вбити рятувальників, які ліквідують наслідки.

"Атака була комбінована із застосуванням більше десятка шахедів та двох балістичних ракет. Кацапи били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків. Цинічні потвори", – йдеться у повідомленні.

Семеніхін додав, що обійшлося без постраждалих та пообіцяв, що все буде відбудовано, причому за російські гроші. Ліквідація наслідків атаки почнеться із самого ранку.

"Завтра зранку буде працювати виїзний штаб з ліквідації наслідків прилетів. Всі, у кого помешкання зазнало пошкодження – зможете звернутися по допомогу", – додав він.

Нагадаємо, що у ніч з 2 на 3 травня росіяни вкотре продовжили тероризувати мирне населення України атакою безпілотників — вибухи чули в Харкові, там поранено майже 50 людей. Також гучно було у Миколаєві, а під ранок — у Києві.

4 травня окупанти атакували безпілотниками Київ. Внаслідок нальоту було пошкоджено низку житлових будівель та цивільних інфраструктурних об'єктів. Є постраждалі від російського нападу, серед них двоє дітей.