Гадюка Никольского атакует людей в Украине: в каких регионах она самая злая и что это вообще за змея

Этот вид занесен в Красную книгу

С наступлением теплой погоды в Украине значительно активизировалась змея Никольского – редкий вид ядовитых змей. Укусы этого пресмыкающегося могут быть особенно опасными для детей, пожилых людей, аллергиков и домашних животных.

Гадюка Никольского (Vipera nikolskii) занесена в Красную книгу Украины и долгое время считалась редчайшим видом. Однако этим летом количество сообщений о встречах с этими пресмыкающимися резко возросло. Недавно гадюку заметили на частном дворе в Бабинцах Киевской области — всего в 500 метрах от леса и около 10 метров от поля. Также поступают сообщения о появлении этих змей в Днепропетровской области.

Гадюка Никольского — как отличить от других змей

Как отличить гадюку Никольского от других змей? Самая заметная ее особенность – почти черная окраска, что делает ее малозаметной на фоне почвы или опавших листьев. Голова гадюки имеет характерную треугольную форму, значительно шире тела, а на спине можно заметить зигзагообразную полосу – главный признак ядовитых гадюк.

В отличие от своих родственников, гадюка Никольского проживает преимущественно в лесостепных и степных районах Украины. Специалисты отмечают, что этот вид не агрессивен и обычно избегает встреч с людьми, однако в случае угрозы может укусить.

Такие змеи часто прячутся в высокой траве, грудах хвороста, под камнями или досками – особенно во дворах, расположенных вблизи лесов или заброшенных участков.

Чтобы защитить себя от возможных встреч с гадюкой Никольского, следует соблюдать простые правила безопасности:

носите закрытую обувь и длинную одежду во время прогулок в лесу или поле;

избегайте хождения по густой траве и нехоженым тропам;

не касайтесь руками хвороста, дров, камней без предварительной проверки;

регулярно осматривайте территорию у дома, особенно если он расположен вблизи леса.

Ранее Телеграф также писал о другом виде гадюк в Украине, который считается чрезвычайно редким в Украине. Этот уникальный представитель степной фауны требует особого внимания и защиты.