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Нашествие змей продолжается? На Львовщине змея укусила мужчину: что известно

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 26 июня 2024, 13:47
Иллюстративное изображение. Фото Facebook.com

Пострадавшему оказали необходимую помощь

Во Львовской области было зафиксировано очередное нападение змеи на человека. Так в поселке Славское змея укусила мужчину за ногу.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. Отмечается, что мужчине предоставили необходимую помощь.

"25 июня в 12:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Сколевскую центральную больницу в приемное отделение поступил мужчина, 1989 года рождения, житель поселка Славское с диагнозом — укус змеи правой нижней конечности", — говорится в сообщении.

Славское на карте

В то же время спасатели призвали жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу, ведь в летний сезон наблюдается увеличение случаев укусов змей.

Чтобы уберечь себя от змей:

  • Носите закрытую обувь и брюки. Это поможет оградить ваши ноги от укусов.
  • Будьте внимательны во время ходьбы по траве. Смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею.
  • Пресмыкающиеся могут прятаться под камнями, дровами и другими предметами. Поэтому соблюдайте осторожность при работе в саду.
  • Если вы встретите змея, не пытайтесь его поймать или убить. Просто дайте возможность спокойно поползти.
  • Если вас укусил пресмыкающийся, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, что еще в мае в Киеве замечали нашествие змей. В разгар сезона спаривания змеи клубками вились рядом с дорогой.

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#Львов #Змея #Славское