Нашествие змей продолжается? На Львовщине змея укусила мужчину: что известно
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Пострадавшему оказали необходимую помощь
Во Львовской области было зафиксировано очередное нападение змеи на человека. Так в поселке Славское змея укусила мужчину за ногу.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. Отмечается, что мужчине предоставили необходимую помощь.
"25 июня в 12:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Сколевскую центральную больницу в приемное отделение поступил мужчина, 1989 года рождения, житель поселка Славское с диагнозом — укус змеи правой нижней конечности", — говорится в сообщении.
В то же время спасатели призвали жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу, ведь в летний сезон наблюдается увеличение случаев укусов змей.
Чтобы уберечь себя от змей:
- Носите закрытую обувь и брюки. Это поможет оградить ваши ноги от укусов.
- Будьте внимательны во время ходьбы по траве. Смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею.
- Пресмыкающиеся могут прятаться под камнями, дровами и другими предметами. Поэтому соблюдайте осторожность при работе в саду.
- Если вы встретите змея, не пытайтесь его поймать или убить. Просто дайте возможность спокойно поползти.
- Если вас укусил пресмыкающийся, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Напомним, что еще в мае в Киеве замечали нашествие змей. В разгар сезона спаривания змеи клубками вились рядом с дорогой.