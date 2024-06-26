Нашествие змей продолжается? На Львовщине змея укусила мужчину: что известно

Пострадавшему оказали необходимую помощь

Во Львовской области было зафиксировано очередное нападение змеи на человека. Так в поселке Славское змея укусила мужчину за ногу.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области. Отмечается, что мужчине предоставили необходимую помощь.

"25 июня в 12:55 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в Сколевскую центральную больницу в приемное отделение поступил мужчина, 1989 года рождения, житель поселка Славское с диагнозом — укус змеи правой нижней конечности", — говорится в сообщении.

Славское на карте

В то же время спасатели призвали жителей области быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу, ведь в летний сезон наблюдается увеличение случаев укусов змей.

Чтобы уберечь себя от змей:

Носите закрытую обувь и брюки. Это поможет оградить ваши ноги от укусов.

Будьте внимательны во время ходьбы по траве. Смотрите под ноги, чтобы не наступить на змею.

Пресмыкающиеся могут прятаться под камнями, дровами и другими предметами. Поэтому соблюдайте осторожность при работе в саду.

Если вы встретите змея, не пытайтесь его поймать или убить. Просто дайте возможность спокойно поползти.

Если вас укусил пресмыкающийся, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Напомним, что еще в мае в Киеве замечали нашествие змей. В разгар сезона спаривания змеи клубками вились рядом с дорогой.