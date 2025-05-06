В Украине выросло потребление электроэнергии: вводят ли графики отключений

Украинцы больше использовали электричества, чем раньше

Потребление электроэнергии в Украине растет. Это происходит на фоне пасмурной погоды и похолодания в нескольких регионах страны.

По данным Укрэнерго, по состоянию на 9:30 6 мая уровень потребления электроэнергии был на 3,1% выше, чем в это же время в предыдущий день. Причиной такого роста стали осадки в части областей, что снизило эффективность работы бытовых солнечных электростанций, а также снижение температуры во многих регионах.

Несмотря на рост потребления, в настоящее время графики отключений электроэнергии не вводятся. Однако ситуация может измениться, поскольку энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак, а аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах все еще продолжаются.

5 мая наибольшее потребление электроэнергии зафиксировали вечером. Показатель остался на уровне максимума предыдущего рабочего дня – пятницы, 2 мая.

Последствия непогоды для электроснабжения

Из-за неблагоприятных условий по состоянию на утро 6 мая 11 населенных пунктов в двух областях оставались полностью или частично без электроснабжения. Бригады облэнерго проводят аварийно-восстановительные работы и планируют возобновить электроснабжение для всех потребителей до конца суток.

Напомним, что летом украинцев ждут возможные отключения света. Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк предупреждает, что на энергоблоках будут проводиться плановые ремонтные работы, поэтому они не смогут выдавать достаточный объем электроэнергии в сеть.

"Соответственно, будут давать где-нибудь частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", — отметил Нагорняк.

Главными источниками электроснабжения летом станут импорт электроэнергии, государственные энергогенерирующие компании и солнечные панели.