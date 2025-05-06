В Україні зросло споживання електроенергії: чи вводять графіки відключень

Українці більше використали електрики, ніж раніше

Споживання електроенергії в Україні зростає. Це відбувається на тлі хмарної погоди та похолодання в кількох регіонах країни.

За даними Укренерго, станом на 9:30 6 травня рівень споживання електроенергії був на 3,1% вищим, ніж у цей же час попереднього дня. Причиною такого зростання стали опади у частині областей, що знизили ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також зниження температури у багатьох регіонах.

Попри зростання споживання, наразі графіки відключень електроенергії не вводяться. Проте ситуація може змінитися, оскільки енергосистема України продовжує відновлюватися після російських масованих ракетно-дронових атак, а аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах все ще тривають.

5 травня, найбільше споживання електроенергії зафіксували увечері. Показник залишився на рівні максимуму попереднього робочого дня — п'ятниці, 2 травня.

Наслідки негоди для електропостачання

Через несприятливі погодні умови станом на ранок 6 травня 11 населених пунктів у двох областях залишались повністю або частково без електропостачання. Бригади обленерго проводять аварійно-відновлювальні роботи і планують відновити електропостачання для всіх споживачів до кінця доби.

Нагадаємо, що влітку українців чекають можливі вимкнення світла. Член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк попереджає, що на енергоблоках проводитимуться планові ремонтні роботи, через що вони не зможуть видавати достатній обсяг електроенергії в мережу.

"Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо", — зазначив Нагорняк.

Головними джерелами електропостачання влітку стануть імпорт електроенергії, державні енергогенеруючі компанії та сонячні панелі.