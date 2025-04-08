Киевляне жалуются на отключения света. Что говорят в "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили, что уровень потребление сегодня больше, чем вчера

В некоторых районах Киев утром 8 апреля пропал свет. Жители столицы предположили, что это может быть связано с резким похолоданием, которое сейчас накрыло Украину.

Об этом в сети рассказали местные. В комментариях под постом некоторые написали, что электроэнергия пропала в ряде домов в Днепровском районе города. В то же время, многие отметили, что у них свет есть.

В сети публикуют скриншот, сделанный в приложении "Київ Цифровий". В нем указано, что "сейчас электроэнергии недостаточно". Пользователей просят выключить мощные электроприборы, чтобы помочь энергосистеме.

Некоторые предполагают, что это связано с резким похолоданием, которое накрыло Киев и другие города в Украине. В связи с этим в квартирах сейчас холодно, ведь отопление уже отключили. Горожане жалуются, что не могут включить обогреватели.

В то же время, далеко не у всех сейчас в квартирах "холодильник".

Кроме того, в Одессе в этот день примерно в 11:30 "мигнул" свет и затем вновь появился.

В пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 2,3% выше, чем в это же время в предыдущий день.

"Причина – снижение температуры воздуха на всей территории Украины. А также облачная погода в части регионов, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 апреля суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 14,3% выше максимум предыдущего рабочего дня — в пятницу, 4 апреля. Причина – существенное похолодание.

При этом, потребителям напомнили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после ракетных и дроновых атак врага. С 8 утра до 21 часа сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. То есть, людей просят, по возможности, ограничить использование мощных электроприборов в это время и не включать два мощных устройства одновременно.

Напомним, в 2025 году "Укргидроэнерго" будет проводить капитальный ремонт и реконструкцию оборудования гидроэлектростанций. В ЧАО "Укргидроэнерго" рассказали "Телеграфу", приведут ли ремонты гидроэлектростанций к дефициту электроэнергии и необходимости вводить графики отключений.