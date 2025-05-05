Блэкаут, катастрофа или просто посидим без света? Что будет твориться в энергетике Украины этим летом

Импорт, госкомпании и солнечные панели — три надежды на свет этим летом

Украина живет без массовых отключений электроэнергии уже довольно длительное время, если не считать временные перебои после локальных атак. Однако уже летом украинцам, возможно, снова придется столкнуться с отсутствием света в домах.

Об этом говорит член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк в эфире телемарафона. По его словам, отключения электроэнергии возможны в вечерние часы этим летом. Он отметил, что в этот период на энергоблоках будут проводить ремонтные работы. Таким образом они не будут давать того объема электрической энергии в сеть".

"Соответственно, будут давать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", — сказал Нагорняк.

Избежать возникновения дефицита электричества летом помогут три шага:

Увеличение предельной цены для импортеров. Это даст возможность импортерам больше привлекать электричество из-за рубежа, "больше его поставлять в Украину и уменьшить дефицит в энергосистеме".

Это даст возможность импортерам больше привлекать электричество из-за рубежа, "больше его поставлять в Украину и уменьшить дефицит в энергосистеме". Привлечение госкомпаний к импорту . Этот шаг может заключаться в том, что правительство обяжет госкомпании (Энергоатом и Укргидроэнерго) импортировать электроэнергию в вечернее время. Это даст возможность покрыть дефицит электроэнергии летом в вечерние часы, когда нагрузка на сеть больше. Однако пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги или не пойдет, пока неизвестно.

. Этот шаг может заключаться в том, что правительство обяжет госкомпании (Энергоатом и Укргидроэнерго) импортировать электроэнергию в вечернее время. Это даст возможность покрыть дефицит электроэнергии летом в вечерние часы, когда нагрузка на сеть больше. Однако пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги или не пойдет, пока неизвестно. Установка украинцами солнечных панелей и накопителей. Третий шаг украинцы могут сделать самостоятельно. Речь идет об участии в государственной программе по установке солнечных электростанций и аккумуляторов, что позволит производить энергию днем ​​и использовать ее в вечернее время.

Отметим, что вскоре на "Телеграфе" выйдет свежее интервью с Сергеем Нагорняком.

Ждать ли отключений света летом — прогноз Кучеренко

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко в комментарии "Телеграфу" высказал свое мнение, стоит ли ждать отключений, на фоне слов Нагорного.

По его словам, летом действительно атомные блоки станут на ремонты. И в это время, если будет жара и большое потребление, могут быть введены ограничения.

— Почему я говорю ограничение? Умоляю, не используйте слово "блекаут". Блекаут – это в Испании был. Когда все отключилось, стихийно, неуправляемо, аварийно и все. А ограничение – это ограничение. Это совершенно не блекаут, — говорит Кучеренко.

Эксперт объясняет, что ограничения — это когда недостает какой-либо доли электроэнергии. И тогда, соответственно применяется определенное ограничение.

— Поэтому, могут ли быть ограничения? Допускаю, что могут быть, так как и в прошлом году они были летом. Вы знаете, что у нас нет шести атомных блоков, что у нас тепловая генерация пострадала. С другой стороны, ремонтируется, тепловая генерация ремонтируется. Я разговаривал лично с господином Котиным (Петр Котин, руководитель "Энергоатома", — Ред.) и он мне сказал, что он собирается просмотреть графики, чтобы летом какая-то значительная часть блоков работала. То есть графики пересмотреть, чтобы часть ремонтов туда весной и осенью пошли, — подчеркнул собеседник.

Сам эксперт ожидает, чтобы в этот период в компании "Укрэнерго" был назначен руководитель, который бы отвечал за стабильную, прогнозируемую более-менее работу энергосистемы.

— А то, что наша энергосистема значительный урон понесла именно в генерации тепловой и гидра, это известно всем. И то, что ограничения теоретически могут быть.

Я не вижу каких-либо оснований, чтобы сейчас сказать, что вообще что-то такое будет катастрофическое. Тем более, посмотрите, если честно, в последнее время действительно ракетные удары по энергетике, они же, по сути, прекратились, — добавляет Кучеренко.

Это, по его мнению, предмет глобальной договоренности благодаря и вмешательству президента Трампа, и Штатов.

При этом, Кучеренко отмечает, что на сегодняшний день в Украине нет проблем с газом. Но они могут возникнуть зимой

— Поэтому главное сейчас накопление, это ключевая проблема. Но что касается летнего периода, то газовый фактор, он не является для нас каким-то критическим.

Поэтому я не предполагаю каких-либо кардинальных проблем. Может где-то в какой-то момент локальные ограничен, — подытожил эксперт.

Мнение Закревского: отключения будут, если…

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский сказал "Телеграфу" свое мнение насчет возможных отключений света в Украине этим летом.

Он также говорит, что летом будут проводиться плановые ремонты. Если в это время будут выбиты линия или трансформаторы, в таком случае отключения света будут.

— Кроме того, есть прайскепы – если цена пойдет вверх – то импорт ее происходит при большой цене, — подытожил эксперт.

Отключения света летом 2024

Лето прошлого года было полно отключений света. Порой без электроэнергии украинцам приходилось быть по 8 и больше часов. Это было связано с массированными ударами по энергетике. Чтобы стабилизировать ситуацию, в стране было необходимо вводить аварийные отключения.

Тогда в начале лета украинцам анонсировали, что в июле следует ожидать, что по графику отключений света электроэнергии не будет по 10 часов в сутки. Отмечалось, что ситуация может улучшиться в сентябре, когда после ремонта вернутся два блока электростанций.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что ситуация со светом начнет улучшаться уже в конце июля. Однако он предупреждал, что это не произойдет за один день, а будет постепенно.

Тогда же начала появляться информация о том, что украинцам следует готовиться также и к тяжелой зиме в плане отключений. Бывший первый заместитель секретаря СНБО Степан Гавриш предупреждал, что грядущая зима может быть самой сложной за всю историю войны. Он призывал украинцев делать все, чтобы минимизировать зависимость от централизованных поставок коммунальных услуг: света, тепла и воды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину могут вернуться отключения света. Алексей Кучеренко отметил, что сейчас нет профицита мощности и необходимо будет постоянно балансировать на грани дефицита.