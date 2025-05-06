От Олексы до Алеши: как Россия украла украинскую идентичность через имена

Сегодня в Украине происходит возврат к аутентичным именам, имеющим глубокие украинские корни

Многие из нас привыкли к именам, которые звучат знакомо с детства: Коля, Ваня, Саша, Аня, однако мало кто задумывался, что большинство из них — не украинские. Они пришли вместе с советской политикой, которая не только стирала язык, культуру или традиции, но и пыталась переписать даже имена.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какие имена "украла" Россия.

В течение десятилетий советские власти активно насаждали российские варианты украинских имен, часто заменяя их или упрощая к звучавшим более "удобными" в советском контексте. Например, Олекса стал Алешей, Степан — Степой, а Ганна — Аней. Также вместо Марии стали называть девушек Мариной, Василису — Валентиной, а Ярину — Ириной.

Иногда родителям даже не советовали регистрировать традиционные украинские имена в официальных документах, объясняя, что такие варианты не соответствовали "стандартам" или не были "распространенными". Сегодня в Украине происходит возвращение к аутентичным именам, имеющим глубокие украинские корни. Все больше родителей называют своих малышей Марками, Ольгами, Богданами и Соломиями.

Имена, которые мы даем своим детям, могут нести в себе более важные послания, чем кажется на первый взгляд. Это не только элемент культуры, но и способ заявить о своей принадлежности к украинской нации и ее традициям.

Ранее Телеграф писал, что с начала полномасштабного вторжения родители начали придумывать своим детям интересные и необычные имена. Всплеск популярности пережила Стефания, ставшая символом силы и отваги в эти непростые времена. Однако это только один из многих примеров.