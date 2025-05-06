Укр

Используем опыт врага? Герой-партизан объяснил, как научить подростков любить Украину

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Урок "Защита Украины"
Урок "Защита Украины". Фото ГУЗ «Слобожанский региональный центр профессионального образования»

Государство должно гарантировать молодым людям свою поддержку

Удержать ребят от выезда за пределы Украины до наступления совершеннолетия можно за счет ряда мер, предусматривающих привлечение государства и культурно-образовательной составляющей. Следует менять отношение молодых украинцев к украинскому государству.

Об этом в комментарии "Телеграфу" объяснил Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он объяснил, что заниматься воспитанием патриотов следует уже лет с шести-семи.

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— Надо начинать с первого класса! Это национально-патриотическое воспитание молодежи. Молодежь не считает ценностью Украину, украинское государство, культуру, язык. Это не ценность для молодежи, поэтому она не считает, что это нужно защищать, — объясняет бывший подпольщик.

Говорят, что у властей нет политической воли, чтобы решить вопрос национально-патриотического воспитания молодежи с первого класса. СМИ просто кричат каждый день о том, что делают с нашими украинскими детьми оккупанты. Они с первого класса учат детей ненавидеть Украину и украинцев, очень милитаризуют молодежь, а мы ничего не делаем, не готовим детей к защите, физической и идеологической, — говорит Герой Украины.

По его мнению, чтобы исправить ситуацию, следует ввести государственные программы.

— Например, если молодой человек остается в Украине, заканчивает здесь вуз или заведение профессионального образования и остается работать в Украине минимум три года, то государство гарантирует социальную поддержку, ту же помощь с жильем или какие-то "подъемные" средства, то есть финансовую мотивацию, — говорит Жемчугов.

Напомним, "Телеграф" писал, чем грозит Украине выезд ребят-подростков за границу.

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#Подростки #Герой Украины #Владимир Жемчугов #Выезд из Украины