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Використаємо досвід ворога? Герой-партизан пояснив, як навчити підлітків любити Україну

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
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Автор
Урок "Захист України"
Урок "Захист України". Фото ДНЗ «Слобожанський регіональний центр професійної освіти»

Держава має гарантувати молодим людям свою підтримку

Утримати хлопців від виїзду за межі України до настання повноліття можна із допомогою низки заходів, як передбачають залучення держави і культурно-освітньої складової. Слід міняти ставлення молодих українців до української держави.

Про це в коментарі "Телеграфу" пояснив Герой України, партизан Володимир Жемчугов. Він пояснив, що займатися вихованням патріотів слід вже років з шести-семи.

Більше читайте у публікації: "Міграція від мобілізації: чи закриє Рада кордони для старшокласників".

— Треба починати з першого класу! Це національно-патріотичне виховання молоді. Молодь не рахує за цінність Україну, українську державу, культуру, мову. Це не є цінністю для молоді, а відтак, вона не вважає, що це потрібно захищати, — пояснює колишній підпільник.

Кажуть, що у влади нема політичної волі, щоб вирішити питання національно-патріотичного виховання молоді з першого класу. ЗМІ просто кричать кожного дня про те, що роблять з нашими українськими дітьми окупанти. Вони з першого класу вчать дітей ненавидіти Україну та українців, дуже мілітаризують молодь, а ми нічого не робимо, не готуємо дітей до захисту, фізичного та ідеологічного, — каже Герой України.

На його думку, щоб виправити ситуацію, слід запровадити державні програми.

— Наприклад, якщо молода людина залишається в Україні, закінчує тут виш, або заклад професійної освіти і залишається працювати в Україні мінімум три роки, то держава гарантує соціальну підтримку, ту ж допомогу з житлом, або якісь "підйомні" кошти, тобто фінансову мотивацію, – каже Жемчугов.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чим загрожує Україні виїзд хлопців-підлітків за кордон.

Теги:
#Підлітки #Герой України #Володимир Жемчугов #Виїзд з України