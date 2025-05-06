Работала горничной и вышла замуж за богатого застройщика: что известно о маме Дональда Трампа

Женщина занималась благотворительностью при жизни

Мэри Энн Маклауд Трамп — женщина, чье имя не так известно, как имя ее сына, дважды ставшего президентом одной из самых влиятельных стран мира. Она родом из маленькой деревни, но отправилась строить свою жизнь за океаном. Мэри осталась в тени знаменитого сына — Дональда Трампа, но сейчас в СМИ интересуются кто та женщина, которая смогла воспитать будущего лидера США.

Она была одной из десяти детей в семье. "Телеграф" решил выяснить, что известно о маме Дональда Трампа.

Что известно о Мэри Энн Маклауд Трамп

Будущая мама Дональда Трампа 10 мая 1912 года в шотландской деревне Тонг на острове Льюис. Она росла в многодетной семье и была самой молодой из десяти детей. В возрасте 18 лет, в 1930, Мэри решила уехать за границу в поисках лучшей судьбы. Она отправилась в Нью-Йорк, где сначала работала горничной в домах состоятельных людей.

Дональд Трамп с матерью и отцом

С Фредом Трампом, который впоследствии стал отцом Дональда и еще четырех детей, она обручилась в 1936 году. Тогда он являлся влиятельным застройщиком. В 1942 году Мэри Энн получила гражданство Америки. Пара жила в состоятельном районе штата Квинс. Она начала активно заниматься благотворительностью, поддерживала многочисленные организации, помогавшие детям с церебральным параличом и людям с умственными недостатками.

Мэри Энн Трамп с дочерью Элизабет, сыном Дональдом и его любимой Меланией. Фото: Getty Images

Несмотря на то, что она проживала в США, Мэри Энн сохраняла тесную связь с родиной. Она приезжала в Шотландию и поддерживала связи с родственниками на острове Льюис. В 2008 году Дональд Трамп посетил дом, в котором жила его мать.

Мэри Энн Маклауд Трамп в молодости

Детей Мэри Энн воспитывала в пресвитерианской вере и всегда считала, что образование очень важно. Мать Дональда Трампа скончалась 7 августа 2000 года в Нью-Гайд-Парке, Нью-Йорк. Ей было 88 лет. Она похоронена на лютеранском кладбище всех вероисповеданий в Мидл-Виллидж, Квин, рядом с мужем и сыном Фредом.

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