Забытый и разграбленный: во что превратился родной дом Януковича в оккупированном Енакиево

В этом доме Янукович провел свое детство и юность

Бывший президент Украины Виктор Янукович, тайную дачу которого разрушила российская армия, свое детство провел в поселке Пивновка на окраине Енакиево. Но с 2014 года город находится под оккупацией, а отчий дом беглого президента превращается в руины.

"Телеграф" выяснил, как выглядит родительский дом предателя Виктора Януковича в Донецкой области. "Русский мир" его не пощадил.

Как выглядит дом Януковича в оккупированном Енакиево

Беглый президент Украины Виктор Янукович свое детские и юные годы провел в небольшом поселке, расположенном в чертах Енакиево. Раньше в этом поселке был пивной завод, в честь которого населенный пункт и получил названием "Пивновка". Но в 90-е годы завод закрыли и разворовали.

Отчий дом Виктора Януковича мало отличался от других домов на улице, это была небольшая хатка с садовым участком. Но в 2014 году Енакиево попало под российскую оккупацию. С тех пор многие дома находятся в запущенном состоянии, в том числе и здание, где жил Виктор Янукович.

Детство и юность Янукович провел в поселке Пивновка

Фотографиями его дома, сделанными в 2016 году, поделился на своей странице в Facebook переселенец из Енакиево Александр Чернов. На кадрах видно, что "русский мир" не пощадил родительское наследие даже своего верного последователя.

Как выглядит родной дом Януковича в Енакиево

Отчий дом Виктора Януковича находится в запущенном и убогом состоянии, он практически разрушен, а внутри него давно все разграблено. Участок зарастает сорняками, некоторые уже выше самой крыши здания.

Отчий дом Януковича практически разрушен

Дом стоит ничейный и зарастет сорняками

Известно, что после побега Януковича на территорию России, его родственники пытались продать этот дома, но из-за проблем с документами на право собственности это сделать не получилось. Теперь он стоит забытый, превращаясь в одни руины.

Дом Януковича в Енакиево разграблен внутри

"Телеграф" писал ранее, как выглядит бывшая дача Виктора Януковича в Крыму, где любил отдыхать Кучма. В этом месте политик играл в волейбол, занимался рыбалкой, пел в караоке и играл на гитаре.