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Просила сына завершить карьеру: что известно о маме Александре Усике (фото)

Автор
Наталья Дума
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Автор
Маму Александра Усика зовут Надежда Петровна
Маму Александра Усика зовут Надежда Петровна. Фото Колаж Телеграфу

Мама боксера всегда поддерживала сына в спорте, но после боя с Фьюри предложила завершить карьеру

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик, показавший свою форму за месяц до реванша с Тайсоном Фьюри, потерял отца в 2012 году. Именно родители сыграли немаловажную роль в становлении Александра Усика как боксера, ведь всегда поддерживали сына в его стремлении к спортивной карьере.

Известно, что отец Александра Усика воевал в Афганистане и получил два ранения. Мама боксера всегда была надежным тылом и поддерживала сына и мужа. "Телеграф" решил выяснить, что известно о маме Александре Усике.

Мама Александра Усика – что известно

Мать Александра, Надежда, родом из Черниговщины, а его отец Александр родился на Сумщине. Когда они познакомились, решили переехать в Симферополь, где родился их старший сын, а впоследствии на Черниговщину.

Мама Олекснадра Усика

Надежда Петровна была домохозяйкой, посвятившей себя воспитанию детей и созданию благоприятной атмосферы в семье. В частности, она обеспечивала поддержку Александру во время его первых спортивных шагов, когда он начал заниматься футболом, а затем боксом.

Александр Усик с мамой

После боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри 18 мая мама уговаривала его завершить карьеру боксера. Однако чемпион заявил, что не планирует делать это в ближайшее время. "Я буду продолжать заниматься боксом, ведь я люблю бокс. Я чувствую, что у меня еще есть сила. Это моя жизнь. Я остаюсь в боксе. Мама, я люблю тебя" — ответил Александр Усик.

Александр Усик с мамой

Ранее Телеграф рассказывал, как выглядел Александр Усик до того, как о нем узнал весь мир. Мы вспомнили, какая легенда украинского бокса была в юные годы.

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