"Хотят вернуться домой героями": о чем говорят заключенные, которые пошли воевать за Украину

В армию не возьмут тех, кто осужден за изнасилование, насилие сексуального характера, убийство двух и более лиц или преступления против национальной безопасности Украины

В Украина продолжается мобилизация заключенных. Желающих среди осужденных воспользоваться таким бартером хватает.

О том, что о говорят сами заключенные о перспективе защищать Украину узнали журналисты Associated Press (АР). По оценкам Министерства юстиции, около 27 000 заключенных потенциально могут иметь право на участие в новой программе.

"Много мотивов происходит от желания вернуться домой героем, а не вернуться домой из тюрьмы", — рассказала изданию заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

Так, например, 27-летний Эрнест Вольвач готов встать на защиту Родины. Он отбывает два года заключения за грабеж в исправительной колонии Днепропетровской области. В тюрьме он работает на кухне.

"Глупо сидеть здесь и ничего не делать", — сказал Вольвач, добавив, что с начала войны он хотел "что-то сделать для Украины" и иметь возможность вступить в армию. "Теперь она появилась", — добавил заключенный.

АР пишет, что из соображений безопасности украинских военных, которые находятся на службе, обычно идентифицируют только по имени или позывному. Многие заключенные Днепропетровской исправительной колонии также просили называть их только именами, чтобы избежать трудностей в случае их призыва.

Еще один 30-летний заключенный, назвавшийся Владимиром, изготавливает заклепки в мастерской колонии. Он планирует уйти добровольцем после окончания срока наказания через один год. По программе условно-досрочного освобождения идти воевать он не готов. Поскольку она фактически не предусматривает отпуска домой.

В статье говорится, что условно-досрочное освобождение осужденные могут получить после собеседования, медицинского осмотра и пересмотра судимости.

В армию не возьмут тех, кто осужден за изнасилование, насилие сексуального характера, убийство двух и более лиц или преступления против национальной безопасности Украины.

Украинские чиновники стремятся провести разницу между своей программой и вербовкой в России, пишет АР. Россияне таких бойцов, как правило, направляли на самые смертоносные бои, говорят чиновники. Украинская программа направлена на интеграцию заключенных в регулярные украинские фронтовые подразделения.

Согласно данным, направленным правительством в Европейский Союз, в тюрьмах страны содержится около 42 000 человек. После спецпроверки условно-досрочно освобожденных заключенных отправляют на базовую подготовку в лагеря. Там они учатся обращаться с оружием и другими основами ведения боя. После обучения бывшие заключенные присоединяются к отдельным подразделениям.

Условно-досрочно освобожденный Михаил рассказал изданию, что ему было трудно справиться с физическими нагрузками после месяцев относительной бездеятельности в тюрьме — залезать и выходить из бронетранспортеров и бегать через полосу препятствий.

"Я решил записаться в Украинскую добровольческую армию, потому что у меня дома семья, дети, родители. Я буду более полезным на войне", — сказал 29-летний парень под шум стрельбы на стрельбище.

Напомним, что после того, как в Украине разрешили мобилизовывать осужденных, уже более 2750 заключенных приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины добровольно. В общей сложности первый этап мобилизации заключенных может принести ВСУ более 4000 добровольцев, которые сменят тюрьму на окопы.

Ранее "Телеграф" писал, что дала мобилизация заключенных в Украине украинской армии. Подробностями поделился комбат Третьей штурмовой.