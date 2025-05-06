Владеет недвижимостью и работает преподавательницей. Что известно о жене Олега Синегубова

Жена главы Харьковской ОГА преподает в университете

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов находится на первых страницах новостей как одна из главных фигур регионального управления во время войны. А его жена, Анна Журавлева, находится в тени своего мужа. Однако она является кандидатом медицинских наук и доцентом, а также бизнес-леди.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Олега Синегубова. Мы также узнали, чем она занимается.

Что известно о жене Олега Синегубова

Избранник чиновника зовут Анна Журавлева. Она преподает в Харьковском национальном медицинском университете, кафедре внутренней медицины и эндокринологии. Вместе и Олегом Синегубовым у нее двое детей — сыновья Александр (8 лет) и Артем (4 года).

В Едином государственном реестре деклараций отмечено, что Олег Синегубов имеет право на бесплатное пользование квартирой в Харькове, принадлежащей его жене. Ее площадь — 156,5 кв. м. Также Синегубов задекларировал два паркоместа, которыми также владеет его жена. В общей собственности также квартира в Харькове (50 кв. м).

Два места для парковки, нежилое помещение стоимостью почти в 1 миллион гривен, 4 земельных участка — общая их сумма более двух миллионов гривен. Это все принадлежит Анне Журавлевой. В 2023 году она задекларировала наличные денежные средства в размере 255 тыс. долларов США и 515 тыс. гривен.

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