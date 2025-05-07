Перемирие? США и хуситы договорились прекратить огонь, посредником стал Оман

Стороны отказались от нападений одна на другую, в том числе хуситы больше не будут атаковать суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Соединенные Штаты и проиранская группировка Ансар Аллах (хуситы) в Йемене якобы договорились прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Прекращение огня произошло по инициативе и благодаря посредничеству Омана.

Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на Белый дом и заявление министерства иностранных дел Омана. Отмечается, что 6 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты прекращают бомбардировку Йемена, поскольку хуситы согласились прекратить атаковать судоходство в Красном море.

Оман тем временем подтвердил, что выступил посредником в соглашении о прекращении огня. В сообщении отмечается, что обе стороны отказались от нападений одна на другую, в том числе хуситы больше не будут атаковать суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

"После недавних обсуждений и контактов, проведенных Султанатом Оман с Соединенными Штатами и соответствующими властями в Сане, в Республике Йемен, с целью деэскалации, усилия привели к заключению соглашения о прекращении огня между двумя сторонами. В будущем ни одна из сторон не будет преследовать другую, включая американские суда, в Красном море и Баб-эль-Мандабском проливе, обеспечивая свободу судоходства и беспрепятственное движение международных коммерческих судов", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что йеменская проиранская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) во время ракетных и дроновых ударов по гражданским судам в Красном море пользовалась услугами России.

15 марта Трамп отдал приказ американским военным о начале войны против проиранских йеменских повстанцев. Это решение было принято чуть больше месяца после того, как Вашингтон признал хуситов террористической организацией.

При этом не обошлось без скандала. Так, ранее "Телеграф" писал, что администрация Трампа случайно слила секретную информацию о боевых действиях против хуситов американскому журналисту. Мы уже сообщали, как именно это произошло.