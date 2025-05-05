Лучший вариант еще возможен. Пристайко назвал три сценария завершения войны в Украине

Некоторые украинцы уже даже и не думали о таком

У Украины есть три сценария завершения войны. Лучший из них до сих пор еще возможен.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию "Радио Свобода". По его мнению, исходя из сложившихся реалий, лучшим для Украины вариантом сейчас является отправка миротворцев.

"В лучшем случае к нам приходят британские, французские и другие миротворцы. Мы получаем оружие – это лучший случай. Он все еще возможен. Украинцам в силу чего-то задается, что нет. Это все еще возможно. И получая оружие от Германии, от всех остальных – это лучший случай", — сказал дипломат.

"Средний вариант":

"Мы соглашаемся с тем, что сейчас существует, и ведем эти переговоры, которые мы сейчас ведем, не получая на нашей территории дружественных вооруженных сил", — говорит Пристайко.

Худший сценарий Пристайко отказался обсуждать.

Напомним, ранее мы писали о том, что Келлог назвал 22 условия для завершения войны в Украине.