Фронт говорит сам за себя: "перемирие" побило рекорд по боям

Россия снова пытает свое истинное лицо

В период так называемого трехдневного перемирия, которое сам же и объявил российский президент Владимир Путин, на фронте зафиксировано больше боевых столкновений, нежели за прошлые дни.

Об этом сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 16:00. Если просмотреть другие сводки за это же время вчера или позавчера, то боестолкновений будет в разы меньше.

Отмечается, что сейчас их было зафиксировано 117.

"От циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадали пограничные населенные пункты, в частности: Стариковое, Марьино, Миропольское, Новодмитровка, Петрушевка Сумской области; удары управляемыми авиабомбами потерпели районы населенных пунктов Новая Слобода, Бруски, Бояро-Лежачи Сумской области", — говорится в сообщении.

Просмотрев предыдущее сводки, которые публиковались по состоянию на 16:00 7 мая, можно заметить, что боевых столкновений в тот день было 93.

Перед этим, 6 мая, опять же по состоянию на 16:00, согласно данным Генштаба ВСУ фиксировалось 79.

Также и 5 мая ситуация была аналогичной. Боевых столкновений было меньше, нежели сегодня. Их фиксировалось 89.

Тема перемирия

28 апреля Владимир Путин объявил очередное "перемирие" — в этот раз по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 до 11 мая. Точное время 6 мая подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова: в полночь с 7 на 8 мая — на 72-часа.

объявил очередное "перемирие" — в этот раз по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, Точное время 6 мая подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова: В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением. Он подчеркнул, что Россия в который раз использует идею перемирия исключительно для собственных политических манипуляций, стремясь при этом сохранить "тишину для парада", а не реальный мир. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с РФ, но настаивает на 30-дневном прекращении огня.

Он подчеркнул, что Россия в который раз использует идею перемирия исключительно для собственных политических манипуляций, стремясь при этом сохранить "тишину для парада", а не реальный мир. Президент Владимир Зеленский заявил, что У Путина проигнорировали предложение Украины.

3 мая Зеленский поставил точку в вопросе "перемирия". Он отметил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Однако добавил, что если россияне действительно готовы к реальному прекращению огня, тогда они должны поддержать американскую стратегию. И в таком случае "режим тишины" должен длиться 30 дней, а не только для проведения парада.

"Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней", — добавил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Чалый рассказал, что на самом деле кроется за инициативой Путина о трёхдневном перемирии.