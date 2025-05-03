Зеленский поставил точку в вопросе "перемирия" и рассказал о разговоре с Трампом

"Перемирие" должно быть для приближения мира, а не для проведения парада

Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Киев готов к перемирию, но на 30 дней.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он назвал, объявленное главой России Владимиром Путиным "перемирие на 9 мая" театральной постановкой и игрой.

"Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно – тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на кремлевскую площадь на 9 мая, – помогать Путину никто не будет ", – сказал президент.

Он подчеркнул, что если россияне действительно готовы к реальному прекращению огня, тогда они должны поддержать американскую стратегию. И в таком случае "режим тишины" должен длиться 30 дней, а не только для проведения парада.

"Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней", — добавил Зеленский.

Президент пояснил, что прекращение огня должно быть для приближения мира и начала переговоров, а решить эти вопросы за "3-7 дней невозможно". В то же время после слов Зеленского, что Украина не может обеспечить безопасность мировым лидерам на 9 мая в Москве, некоторые из них уже "слились". Так, росСМИ пишут, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо "заболели" и не смогут приехать в Россию.

Что Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

По словам президента Украины, у него был лучший разговор с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане за последнее время. Они обсуждали не только подписавшееся соглашение о полезных ископаемых. Также поднималась тема санкций против России и фонда в соглашении о недрах.

"Не буду говорить детали, но то, что он (Трамп — ред.) сказал мне, звучит очень сильно", — заверил Зеленский.

Он пояснил, что Трамп услышал его просьбу о предоставлении Украине средств ПВО, и США готовы работать над этим, но нужно время. К тому же обсуждали приближение мира, которое должно начинаться с 30-дневного "режима тишины".

"Мы согласились оба, что 30 дней — это правильный первый шаг. И мы будем двигаться именно в этом направлении", — резюмировал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Путин не откажется от Украины даже при мирном соглашении.