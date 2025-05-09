Служил в ВСУ, а сейчас за границей: что известно о старшем сыне Петра Порошенко

Алексей Порошенко воевал в 2014 году на Востоке Украины

Старший сын пятого президента Украины Алексей Порошенко, получивший штраф за неявку в ТЦК, бывший депутат и ветеран войны на Донбассе. Сейчас он оказался в центре внимания из-за нахождения за границей во время полномасштабного вторжения.

Сейчас Алексею Порошенко 40 лет. "Телеграф" решил выяснить, что известно о сыне Петре Порошенко.

Что известно об Алексее Порошенко

Старший сын пятого президента Украины учился в Кловском лицее, который он окончил в 2002 году. Параллельно, с 2001 по 2002 год, он учился Eton College, Соединенное Королевство, а затем поступил в Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. С 2011 по 2012 год Алексей учился в бизнес-школе INSEAD (Diversity Fund Scholarship) во Франции и Сингапуре.

В 2014 году Алексей стал народным депутатом 8-го созыва от партии "Блок Петра Порошенко". Он был членом комитета по налоговой и таможенной политике. В 2019 году повторно он не баллотировался.

В 2014 году, будучи нардепом, сын Петра Порошенко вступил в Вооруженные силы Украины как доброволец. Он воевал под другой фамилией, потому что не хотел подвергать опасности своих собратьев. Он служил командиром минометного расчета. В 2019 году Алексей Порошенко был официально снят со всех видов военного учета, что явилось важным аргументом в дальнейших юридических спорах.

Где сейчас Алексей Порошенко

В интервью "Украинской правде" Петр Порошенко рассказывал, что оба его сына находятся за границей. По словам экс-президента, Алексей работает в международной компании по контракту, заключенному еще в 2019 году, когда он и уехал из Украины. Также Петр Алексеевич отметил, что его сын координирует деятельность ряда производственных предприятий, очень помогающих ВСУ.

В декабре 2024 года в СМИ появилась информация о том, что Алексей Порошенко был объявлен в розыск из-за неявки в территориальный центр комплектования (ТЦК) по повестке. Также сообщалось о наложении штрафа в размере 25 тысяч гривен за игнорирование повесток.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что Алексей был снят со всех видов военного учета еще в 2019 году, задолго до начала большой войны. По его словам, штраф был уплачен, но без признания вины.

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