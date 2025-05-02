СБУ задержала в Монако сына Богуслаева из "Мотор Сич": что известно о нем и его роскошной жизни за границей

Роскошная жизнь сына эксруководителя "Мотор Сич" завершилась задержанием

Новость о том, что СБУ совместно с полицией Монако задержали сына бывшего директора "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева — Александра, разлетелась соцсетями. Человек проживает в самом дорогом жилом комплексе княжества One Monte Carlo и имеет виллы и квартиры на юге Франции общей стоимостью 6 миллионов евро.

О задержании рассказали в СБУ. Согласно информации, правоохранители подозревают его в отмывании 650 миллионов долларов, которые семья якобы украла с государственного предприятия. "Телеграф" решил рассказать, кто такой Александр Богуслаев, чем он занимается и как живет.

Александр Богуслаев

45-летний Александр Вячеславович был заместителем председателя наблюдательного совета "Мотор Січі" и бенефициаром нескольких компаний во Франции, на которые зарегистрирована элитная недвижимость. По данным журналистского расследования, Александр Богуслаев покинул Украину в конце февраля 2022 — сразу после начала полномасштабного вторжения России. Он редко появлялся на улицах Монако, поскольку много путешествовал.

Семья владеет элитной недвижимостью

На Лазурном побережье семье Богуслаевых принадлежат квартира на Английской набережной стоимостью 850 тысяч евро, два апартамента площадью более 600 квадратных метров каждый на бульваре Гюго, дом на бульваре Эдуарда VIII за 1,6 миллиона евро и другие объекты элитной недвижимости.

Кроме французской недвижимости, Александр Богуслаев вместе с отцом владеет по меньшей мере 19 апартаментами в элитных районах Дубая стоимостью 15 миллионов долларов. Среди них – квартиры в знаменитой башне Burj Khalifa (Бурж Халифа) и Emirates Crown Tower.

Во время задержания 2 мая 2025 правоохранители провели обыски на вилле Богуслаева-младшего в Монако. Его поставлено в известность о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем. Александру грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вячеслав Богуслаев

Напомним, отец Александра — 86-летний Вячеслав Богуслаев — находится под стражей по обвинению в государственной измене. Бывшего владельца "Мотор Сич" подозревают в поставках авиадвигателей для российских военных вертолетов. В 2023 году его имущество было национализировано.

Ранее "Телеграф" писал, что глава "Мотор Сечи" Богуслаев делал все, чтобы не дать ВСУ вертолеты. Генпрокурор раскрыл детали.