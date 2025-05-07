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Стоит почти 35 миллионов долларов: как выглядит имение беглеца Курченко на Рублевке

Автор
Виктория Козар
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Как выглядит имение Сергея Курченко на Рублевке
Как выглядит имение Сергея Курченко на Рублевке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Предатель имеет роскошный особняк на Рублевке

Сергей Курченко — одиозный украинский олигарх, бывший владелец и президент футбольного клуба "Металлист" Создал группу компаний "Газ Украина 2009", которая монополизировала рынок сжиженного газа в Украине. После Революции Достоинства Курченко сбежал из Украины в Россию, как премьер-министр Украины времен Януковича Николай Азаров.

"Телеграф" расскажет, где живет одиозный олигарх в стране-оккупанта и чем он там занимается.

Особняк Курченко в России

В 2017 году российские медиа выяснили, что украинский олигарх проживает в районе Жуковки в Москве. Он поселился в имении стоимостью около 35 миллионов долларов. В то же время бывшие работники компании Курченко "Газнефть Сервис" рассказывали, что он не выплачивает зарплаты водителям и охране.

Отмечалось, что в офисе работают только бухгалтеры и юристы. В то же время он не платил как работникам, которые выехали с ним из Украины, так и тем, кого трудоустроил в России: "Работать на Курченко было жутко. Он разговаривает сам с собой, агрессивный. От Курченко часто можно услышать: "Я похороню этого… Я буду подстрекать на это ФСБ… ", — говорили экс-работники.

Сергей Курченко деятельность
Сергей Курченко живет в Москве, фото из сети

Бывшие водители олигарха делились, что он живет на Рублевке, в Жуковке XXI. Его поместье расположено в центре элитного поселка.

Особняк Курченко на Рублевке
Особняк Курченко на Рублевке, фото из сети

В особняке есть дегустационная, винный погреб, гостиная с камином, музыкальная комната, кухня-столовая и поварская кухня. Кроме этого, имение предусматривает 5 спален, 6 ванных комнат, несколько лифтов. На территории построили гараж на 4 автомобиля, бассейн с зоной СПА и тренажерными залами.

Имение Курченко внутри
Имение Курченко внутри, фото из сети
Бассейн в имении Курченко
Бассейн в имении Курченко, фото из сети

На 46-м и части 47-го этажа блока "С" "Башни на набережной" в деловом центре "Москва-Сити" расположены офисы компаний Курченко. Сообщалось, что в 2017 году в "Газнефть-сервисе" проводили обыск. Впрочем, детали остались засекреченными.

На 47-м этаже "Москва-Сити" находится кабинет "Комитета спасения Украины", которым руководят бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Сообщалось, что Курченко имел встречи с бывшими депутатами украинского парламента — Еленой Бондаренко и Владимиром Сальдо, а также с олигархом Игорем Бакаем. Кроме того, у него были контакты с сыном российского генпрокурора, бизнесменом Артемом Чайкой и заместителем министра промышленности и торговли РФ Георгием Каламановым.

Также в России у Курченко появилось двое детей. Отмечалось, что олигарх устроил жену, Елену Рымаренко, в театр Олега Табакова в Москве. Ее игру в спектакле "Сад любви" подвергли критике в сети.

Елена Рымаренко
Елена Рымаренко, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочери китайского президента Си Цзиньпина. Она ведет непубличную жизнь.

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#Россия #Особняк #Сергей Курченко