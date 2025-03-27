Рядом с "путинскими слугами": как выглядит элитный особняк экс-премьера Азарова под Москвой

Дом, записанный на жену "Яныча", находится на Рублевке

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, сбежавший в 2014 году после свержения Януковича, обосновался в стране-агрессорше России. Там у предателя страны есть элитный дом, который записан на его жену Людмилу Азарову.

Еще в 2016 году СМИ писали о роскошном особняке экс-премьера под Москвой — на Рублевке, которая застроенная дачами представителей российского бомонда, а также резиденциями высокопоставленных чиновников-путинистов.

Тогда украинский журналист Александр Билинский поделился информацией, что подмосковный дом был куплен женой Азарова 10 июня 2014 года. По крайней мере, ее имя значилось на регистрационных документах.

Как выглядит дом Азарова на Рублевке

"… Скромно умолчал (Азаров — ред.) о своих российских апартаментах, заработанных за годы государственной службы в Украине. Все как у людей. Рядом с путинскими слугами. На Рублевке. Оформлено на жену", — писал в 2016 году журналист.

Согласно данным из российского реестра, жилой дом площадью свыше 1000 квадратных метров находится на территории ФГУП "Рублево-Успенский ЛОК". Неизвестно, живут ли до сих пор Азаровы по этому адресу, но как можно видеть на изображениях ниже, особняк действительно не маленький.

Сам дом спрятан за двухметровым забором. Въезд на территорию находится под охраной.

Ранее мы писали о доме беглого Николая Азарова в Киеве. Оказывается, он выставил на продажу особняк, уже находясь в российской столице.