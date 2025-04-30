Взял в аренду 48 гектаров леса: как выглядит имение Арбузова под Киевом

Экс-глава Нацбанка сбежал из Украины после Революции Достоинства, но его имение еще долго было под охраной

Бывший глава Нацбанка Украины и временный премьер-министр Сергей Арбузов был ярким представителем эпохи "золотого батона". Он, как и большинство приспешников Януковича, обогащались за счет государства и сбежал из Украины в 2014 году. А его резиденция в селе Дмитровка напоминала "Межигорье". Она была скрыта за высокими заборами.

На его участке было почти полсотни гектаров. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит имение Сергея Арбузова под Киевом.

Журналисты в 2014 году выяснили, что политик планировал построить роскошную резиденцию в селе Дмитровка, в 30 километрах от столицы. Тогда он взял в аренду на 49 лет 48 гектаров леса. По словам местных, имение походило на "Межигорье". Имелись также огромные заборы и громадная территория. Дом в Дмитровке и арендованный лес были оформлены на отца Арбузова.

Этот дом Сергей приобрел еще когда занимал должность главы Нацбанка. Он находился на пересечении улиц Радостная и Счастливая. Там он планировал построить дом для себя и своих родных.

Фото: Главком

Фото: Главком

Когда Арбузов сбежал из Украины, имение не прекращали охранять в 2015 году Территорию патрулировали служебные псы, охранники и представители МВД. Однако доступ к имению был ограничен, а журналистам не разрешали войти. По словам жителей Дмитровки, инкассаторские машины еще в 2019 году заезжали в имение два раза в неделю.

Фото: Главком

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