Не могли решить, кто позвонит Трампу. Встреча "коалиции желающих" в Киеве стала мемом

В Киев приезжали лидеры Франции, Германии, Британии и Польши

Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца, британского премьер-министра Кира Стармера, премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского уже вдохновила украинцев на создание мемов. В частности, это касается снимка, где все лидеры сидят за столом, на котором лежит телефон.

"Телеграф" собрал самые остроумные мемы. Отметим, что в сети многие поговаривали, что на встрече "коалиции решительных" лидеры государств звонили по телефону президенту США Дональду Трампу.

Именно это и стало основным поводом для мемов и шуток. Некоторые заметили, что сначала Стармер, Туск, Макрон, Зеленский и Мерц решали, кто же наберет Трампа. Все лидеры нашли какие-то отговорки, а вот Мерц в качестве новоизбранного канцлера Германии согласился на это.

Встреча Зеленского, Стармера, Туска, Макрона и Мертвеца

Заметим, если присмотреться к фото, то видно, что лидеры действительно разговаривали с кем-то по телефону.

Были и мемы, где якобы лидеры стран делись своими проблемами. Даже о приезде европейских лидеров украинцы успели пошутить, ведь они ехали на поезде. Итак, появилась смешная картинка о том, что все, несмотря на свой статус, должны сдавать постель проводнице в "Укрзализныце".

Еще украинцы шутили, что во время якобы телефонного звонка Трампа лидеры представились работниками Ощадбанка. И сообщили собеседнику, что его счет заблокирован.

Ранее "Телеграф" показывал эксклюзивные фото и видео прогулки Зеленского, Макрона и Стармера в Киеве. Они почтили героев Украины и пообщались с украинцами.