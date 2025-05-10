Не могли вирішити, хто подзвонить Трампу. Зустріч "коаліції рішучих" у Києві стала мемом

До Києва приїздили лідери Франції, Німеччини, Британії та Польщі

Зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, британського прем'єр-міністра Кіра Стармера, прем'єра Польщі Дональда Туска, президента Франції Еммануель Макрона та українського лідера Володимира Зеленського вже надихнула українців на створення мемів. Зокрема це стосується знімка, де усі лідери сидять за столом, на якому лежить телефон.

"Телеграф" зібрав найдотепніші меми. Зауважимо, що у мережі багато людей подейкували, що на зустрічі "коаліції рішучих" лідери держав телефонували президенту США Дональду Трампу.

Саме це й стало основним приводом для мемів та жартів. Дехто зауважив, що спочатку Стармер, Туск, Макрон, Зеленський та Мерц вирішували, хто ж набере Трампа. Усі лідери знайшли якісь відмовки, а от Мерц як новообраний канцлер Німеччини погодився на це.

Зустріч Зеленського, Стармера, Туска, Макрона та Мерца

Зауважимо, якщо придивитись до фото, то дійсно видно, що лідери розмовляли з кимось по телефону.

Були і меми, де нібито лідери країн ділись своїми проблемами. Навіть про приїзд європейських лідерів українці встигли пожартувати, адже вони їхали поїздом. Тож, з'явилась смішна картинка про те, що усі, попри свій статус, мають здавати постіль провідниці в "Укрзалізниці".

Ще українці жартували, що під час нібито телефонного дзвінку Трампу, лідери представились працівниками Ощадбанку. І сповістили співрозмовника, що його рахунок заблоковано.

Раніше "Телеграф" показував ексклюзивні фото та відео прогулянки Зеленського, Макрона і Стармера в Києві. Вони вшанували героїв України та поспілкувались з українцями.