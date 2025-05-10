"А постель сдать". Приезд европейских лидеров в Киев уже попал в мемы

В Киев прибыли лидеры Франции, Германии, Британии и Польши

Приезд в Украину европейских лидеров канцлера Германии Фридриха Мерца, британского премьер-министра Кира Стармера, премьера Польши Дональда Туска и президента Франции Эммануэля Макрона уже стал поводом для создания мемов. Украинцы шутили не только об их поездке в поезде.

"Телеграф" собрали самые забавные шутки и мемы. Отметим, что европейские лидеры приехали в Киев на встречи в рамках "коалиции желающих".

Однако украинцы уже пошутили, что какими бы лидеры стран Европы не были высокопоставленными людьми, а постель в поездах "Укрзализныци" должны сдавать все. К тому же в роли проводницы выступала Верка Сердючка.

Были и те, кто подколол Макрона за его внешний вид в поезде. Президент Франции опубликовал видео, как он в рубашке и пайте общается с Мерцем и Стармером. Такие наряды вероятнее должно было подчеркнуть неофициальность обстановки, однако некоторые в шутку сделали замечание Макрону, ведь люди привыкли видеть его в деловом костюме.

Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц (слева направо)

К тому же украинцы отметили, что приезд мировых лидеров выглядит как начало какого-нибудь забавного анекдота. К примеру, заходят как-то в бар на Крещатике Мерц, Макрон и Стармер.

Напомним, по приезду в Киев высокопоставленных гостей встретил президент Украины Владимир Зеленский и первая леди. На Майдане Независимости они почтили украинских героев и поставили лампадки к народному мемориалу с флажками, установленными в память о погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Макрон пригрозил главе России Владимиру Путину французскими войсками.