Выбрали кота Василя или Симбу? Сетью уже распространяются мемы о выборах Папы Римского

Больше всего шуток украинцы посвятили тому самому белому дыму

Избрание нового Папы Римского – долгожданное событие для католиков со всего мира. Впрочем, за голосованием наблюдали не только верующие, но и люди, заинтересованные в произошедшем.

На фоне этого в сети уже появился ряд мемей, посвященных этому событию. "Телеграф" собрал самые интересные из них.

Одной из, пожалуй, главных тем стало желание Дональда Трампа стать Папой Римским, которое он сказал то ли в шутку, то ли серьезно.

Шутили и о происхождении того самого белого дыма, который выходит после сожжения бюллетеней в случае, если голосование было успешным и нового Папу Римского удалось выбрать.

Не обошлось и без упоминания Троещины – пожалуй, одного из самых интересных районов Киева.

"Мы долго выбирали между этим котом и итальянским кардиналом Тралалело Тралала. Но выбор пал на кота, потому что сейчас у нас до*уя мышей в библиотеке", — так украинцы пошутили о "новом Папе" — коте Василии, который будет бороться с грызунами в Ватикане.

Одними котами не обошлись. Сеть развеселило и католическое имя, которое выбрал новый Папа.

"Новым Папой Римским избран американо-перуанский кардинал Роберт Прево. Он принял имя Лев XIV", — украинцы цитируют новости и приводят кадры из известного мультфильма "Король Лев".

Выбрать Папу Лео XIV удалось только на второй день голосования — до этого все заинтересованные дважды могли наблюдать черный дым, означавший, что кардиналы не пришли к согласию во время голосования. Теперь, когда уже официально стали известны результаты конклава, черный дым украинцы ждут не в Ватикане, а в России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Папа Римский традиционно обувает красные ботинки, имеющие глубокую символику в католической традиции. Этот обычай начинается с древних времен и отражает ряд ключевых элементов веры и исторического наследия Церкви.