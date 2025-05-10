Почтили погибших героев и не только. Макрон, Зеленский и Стармер прогулялись по Киеву (эксклюзивные фото, видео)

Даже общались с украинцами

После встречи "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский, его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер возложили цветы у Стены памяти погибших в Украине на Михайловской площади в Киеве.

Этот момент попал в объектив фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. Событие произошло 10 мая после обеда.

На фото видно, что лидеры принесли к Стене памяти букеты красных роз. Они общались и рассматривали фото украинских бойцов. А уже потом президент Украины, Франции и премьер Великобритании посмотрели выставку под открытым небом. На ней представлена ​​российская военная техника, которая была захвачена и уничтожена во время вторжения России в Украину в 2022 году.

К тому же, лидеры общались с обычными украинцами, которые также были на выставке. Заметим, что Зеленского, Макрона и Стармера охраняли несколько человек, это хорошо видно на снимках.

Напомним, что ряд европейских лидеров прибыли в Киев утром 10 мая, они участвовали во встрече "коалиции желающих". После которой Украина заявила о введении перемирия с 12 мая на 30 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что визит Макрона, Стармера и других лидеров уже вдохновил украинцев на мемы.